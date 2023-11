Marcos Pitombo deslumbra em fotos na cachoeira, conquistando admiradores

O galã da televisão Marcos Pitombo, protagonizou um verdadeiro frenesi nas redes sociais, ao compartilhar uma série de fotos deslumbrantes tiradas na paradisíaca Cachoeira do Segredo, em Goiás, reporta Observatório dos Famosos.

O ator, que exibiu seu abdômen trincado sem camisa, não passou despercebido, deixando seus seguidores completamente encantados e sem palavras.

Nos comentários das fotos, fãs extasiados expressaram sua admiração com elogios efusivos, destacando a beleza do cenário natural e a forma física de Marcos Pitombo. Frases como "duas maravilhas do nosso criador", "embelezando ainda mais a natureza", "maravilhoso", "perfeito" e até mesmo "gostoso" encheram as publicações.

O ator, que já havia causado polêmica nas redes sociais em julho, ao assumir seu namoro com o empresário Iasser Hamer Kaddourah, demonstrou alívio com sua decisão na época. Aos 41 anos, ele destacou a importância de viver pequenos momentos do dia a dia, normalizando o afeto e o amor em público, particularmente para a comunidade LGBTQIA+.

Ele explicou: "errado seria não compartilhar (o post do namorado)! Esse momento 'out' acaba sendo idealizado e temido por qualquer pessoa LGBTQIA+."

Entretanto, apesar da revelação corajosa e da visibilidade que trouxe ao relacionamento, o romance entre Marcos Pitombo e Iasser Hamer Kaddourah infelizmente chegou ao fim pouco tempo depois, conforme noticiado pelo jornal Extra.

A beleza natural da Cachoeira do Segredo e o carisma de Marcos Pitombo continuam a encantar seus fãs, mantendo o ator em destaque nas redes sociais e na mídia. Seja nas telas da televisão ou nas paisagens deslumbrantes do Brasil, Pitombo continua a conquistar corações e atraindo olhares de admiração.