Lolita Rodrigues morre aos 94 anos; famosos homenageiam a pioneira da TV

Lolita Rodrigues, uma das pioneiras da televisão brasileira, morreu neste domingo (06), aos 94 anos. A famosa morava em João Pessoa, capital do da Paraíba, onde escolheu viver nos últimos anos, com a única filha.

Segundo pessoas próximas à artista, ela estava internada no hospital Nossa Senhora das Neves, onde teve uma pneumonia e não resistiu, partindo às 4h30.

Nair Belo, Lolita Rodrigues e Hebe Camargo no programa de Jô Soares, na TV Globo (Reprodução/Globo)

Famosos e amigos se despedem da artista

Presente no rádio, TV e teatro, Lolita Rodrigues foi lembrada por muitos famosos, que usaram as redes sociais para se despedir da amiga: “Ela foi uma pessoa importantíssima no rádio e na TV brasileira”, disse Ary Fontoura.

O veterano das novelas, presente no elenco de Fuzuê, lembrou ainda que agora “o trio está completo lá no céu”, falando de Lolita Rodrigues, Nair Belo e Hebe Camargo, que eram amigas inseparáveis: “Deve estar uma festa danada”, destacou o famoso.

Quem também se despediu de Lolita foi o ator Lima Duarte: “Eu me lembro de uma música que ela cantava ‘Verde, verde, verde limón’. Ela canta com a mãe, eu ajustava o microfone pra ela cantar. Eu era operador de áudio. Ficamos tão amigos. Ela era a única pessoa mais velha do que eu nesse meio da televisão. Fiquei sozinho”.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: novela vive caos total; esta é a previsão para o futuro

O apresentador Serginho Groisman também se despediu da última do trio mais alegre da TV: “Lolita hoje se junta a Nair, Hebe e Jô. Risadas garantidas no céu”.

Lilia Cabral, que também está no elenco da novela Fuzuê, também falou da importância de Lolita: “Ela era uma grande mulher, forte, inteligente, linda. Jamais irei esquecer seu carinho e seu olhar tão responsável pelos profissionais da TV”.

Quem também falou sobre Lolita foi Marcello Camargo, filho de Hebe Camargo, que postou nas redes sociais que sua mãe deve estar recebendo a famosa com muito amor e alegria: “Amiga de uma vida e da eternidade”.

LEIA TAMBÉM: Fuzuê: protagonista muda totalmente; veja a previsão sobre o futuro de Luna