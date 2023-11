Lolita Rodrigues: desde 1950 um destaque da TV brasileira; relembre a carreira

A carreira de Lolita Rodrigues, artista que morreu aos 94 anos, em decorrência de uma pneumonia, começou no rádio, mas ela se destacou na televisão, onde esteve desde os primórdios, em 1950, quando cantou o hino da TV, substituindo a amiga Hebe Camargo, que não conseguiu participar.

A artista foi tão querida ao longo dos anos, que recebeu inúmeras homenagens de amigos e outras celebridades, como o autor Walcyr Carrasco, responsável por Terra e Paixão, que disse que a Lolita será eterna: “Descanse em paz, minha querida. Uma das grandes pioneiras da TV brasileira. A arte está de luto”.

Atriz Lolita Rodrigues, veterana da TV brasileira, morre aos 94 anos (Reprodução/Instagram)

Nascida em Santos, no litoral de São Paulo, Lolita Rodrigues mudou-se para a zona leste da capital aos 13 anos. Sua carreira artística começou na rádio, mas em 1950 ela estreou como atriz de TV na novela A Muralha, exibida pela Record.

Nas extintas emissoras Tupi e Excelsior, a artista esteve no elenco de várias novelas e também chegou a apresentar o Almoço com as Estrelas e o Clube dos Artistas, ao lado do seu marido à época, Aírton Rodrigues.

Nair Belo, Lolita Rodrigues e Hebe Camargo no programa de Jô Soares, na TV Globo (Reprodução/Globo)

Lolita Rodrigues chegou à Globo em 1986 quando foi escalada para a minissérie Memórias de um Gigolô, onde interpretou Antonieta. Mas, a famosa também esteve em outras produções de sucesso, como Sassaricando, Rainha da Sucata, Despedida de Solteiro e A Viagem.

Falando de novelas mais novas, Lolita se destacou em Terra Nostra, novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, exibida entre os anos de 1999 e 2000, onde ela interpretou Dolores Martinez. Já nos anos 2000, ela fez parte de Uga Uga e Kubanacan, onde trabalhou ao lado de sua grande amiga Nair Belo.

O último trabalho de Lolita Rodrigues na TV Globo foi Viver a Vida, em 2009, com a personagem Noêmia. O corpo da atriz Lolita Rodrigues será cremado numa cerimônia restrita à família, em João Pessoa.

