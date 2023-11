Lindsay Hubbard revela que cancelamento de noivado destruiu sua vida

Lindsay Hubbard, estrela do reality show "Summer House", quebrou o silêncio sobre o cancelamento de seu noivado com Carl Radke, e em uma entrevista à Us Weekly, descreveu a separação como "absolutamente humilhante" e revelou que a decisão não foi sua. "Ele destruiu minha vida por completo", disse Hubbard, de 37 anos. "Eu chorei, fiquei com raiva e precisei encontrar meu próprio encerramento. Agora estou em um lugar onde me sinto realmente bem em seguir em frente".

Hubbard afirmou que não houve traição, e a sobriedade de Radke não foi um fator contribuinte para o término. Ela também afirmou que "nunca terá arrependimentos por estar com ele". Sobre como está lidando, Hubbard disse: "no primeiro mês, permiti-me sentir todas as emoções: tristeza, dor, confusão".

"Eu processo as coisas conversando sobre minhas emoções, e meus amigos me deram esse espaço," continuou ela. "Consegui recuperar minha força e confiança, percebendo que posso fazer isso".

Segundo a People, ainda morando sozinha no apartamento que compartilhava com Radke, Hubbard afirmou que o término lhe ensinou lições importantes sobre si mesma.

"Sou mais forte do que pensava, porque se consigo superar isso, então tudo o mais é fichinha para mim", disse. "Recebi muitas mensagens de meninas dizendo que é uma inspiração ver como dei a volta por cima, começando com a despedida de solteira, apenas três semanas após o término. Sinto que estou ganhando o impulso para encontrar felicidade e alegria".

Um ano após o noivado, em agosto de 2022, a People confirmou em setembro que Hubbard e Radke, de 38 anos, haviam cancelado o casamento programado para novembro. Radke anunciou a notícia em uma carta compartilhada com familiares e amigos, expressando pesar pela falta de comunicação e confusão que envolveu a situação.

Compartilhando informações sobre o que deu errado entre eles, o colega de elenco do "Summer House", Kyle Cooke, afirmou que chegou a um ponto em que "eles não podiam mais se comunicar sem a ajuda de um terceiro".

"Não é segredo que eles estavam em terapia de casal constante desde praticamente o início do relacionamento", disse Cooke, de 41 anos, à E! News. "Do meu ponto de vista, houve momentos em que eu pensei, 'caramba, parece que a única hora em que eles podiam se comunicar em qualquer semana era na terapia'".