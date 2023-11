Juliette revela procedimentos estéticos para flacidez de pele

Juliette, cantora e vencedora do Big Brother Brasil, abriu o jogo sobre sua busca por procedimentos estéticos inovadores para combater a flacidez de pele. Em uma série de Stories no Instagram, a artista compartilhou detalhes de suas experiências, revelando que passou por dois procedimentos não cirúrgicos para lidar com o problema.

Morpheus e BodyTite

A cantora explicou que optou por duas tecnologias diferentes para atacar a flacidez em várias partes do corpo. A primeira, chamada Morpheus, envolve um tratamento que utiliza uma série de agulhas. A segunda, conhecida como BodyTite, visa firmar a pele. Juliette ressaltou que, embora não seja uma cirurgia, esses procedimentos não são indolores e requerem anestesia para torná-los mais toleráveis.

Segundo O Dia, Juliette não poupou esforços na busca por resultados satisfatórios. Ela revelou que realizou os procedimentos em várias áreas do corpo, incluindo o abdômen, braços, parte interna dos braços, costas, lateral e interna das coxas. A cantora destacou a importância de usar cintas e realizar drenagens para garantir que a pele se ajuste adequadamente após os tratamentos.

A decisão de Juliette de se submeter a esses tratamentos veio após ela testemunhar os resultados positivos obtidos por uma amiga que passou pelos procedimentos. A artista expressou sua impaciência em relação à convalescença e necessidade de permanecer em casa, compartilhando sua expectativa de voltar à rotina normal em breve.

Juliette não só conquistou o coração dos brasileiros, mas também se tornou uma inspiração para muitos que desejam melhorar a autoestima e combater a flacidez de pele.

Suas experiências com os procedimentos estéticos destacam a importância de escolher tratamentos adequados e profissionais qualificados ao buscar soluções para questões estéticas.