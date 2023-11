Jennifer Lawrence admite ter paquera com Seth Meyers durante "Saturday Night Live"

Jennifer Lawrence causou alvoroço quando confessou sua queda por Seth Meyers em 2015, durante sua participação no "Saturday Night Live". Conforme a People, a revelação foi feita ao próprio Meyers, e o assunto continua a ser lembrado pelo apresentador e sua esposa.

Na época, com 33 anos, Lawrence, que havia sido a anfitriã do programa, revelou a Meyers, durante uma entrevista no "Late Night with Seth Meyers", que estava apaixonada pelo comediante e planejava convidá-lo para sair após o show. No entanto, sua empolgação diminuiu quando ela descobriu que ele já estava noivo.

Recentemente, Meyers, agora com 49 anos, relembrou a confissão da atriz durante uma participação no programa de Howard Stern.

Stern perguntou a Meyers se ele pensava nisso pelo menos uma vez por semana, ao que o apresentador respondeu que estava "muito lisonjeado" com a paixão de Lawrence.

No entanto, a reação de sua esposa, Alexi Ashe, foi ainda mais entusiástica. "Minha esposa ficou tão feliz. Ela disse, 'estou tão feliz que Jennifer Lawrence te contou essa história. Fico feliz que você tenha isso na manga todos os dias'".

Meyers, que já havia sido âncora do "Weekend Update" no SNL, explicou que, ao longo de seus 13 anos no programa, mesmo desconsiderando seu noivado, ele nunca teve "espaço mental" para flertar com ninguém, apesar de "tantas mulheres charmosas, belas e inteligentes passarem pelo programa toda semana".

Ele ainda brincou, dizendo: "Também acho que eu estava sempre sujo, suado e estressado, então acho que isso reflete mal no gosto da Jennifer Lawrence".

Durante a entrevista de 2015, Lawrence compartilhou que tinha um "plano completo" durante a semana para conseguir um encontro com Meyers. No entanto, quando soube que ele estava noivo, ela brincou que era "legal, boa conversa".

Os dois brindaram, e Lawrence fez piadas sobre a situação, chamando o casamento de Meyers de "seguro". Meyers sugeriu que ela deveria ter feito um brinde em seu casamento, ao qual Lawrence respondeu de maneira bem-humorada.

Desde então, Meyers casou-se com Ashe em 2013, e o casal teve três filhos juntos. Eles compartilharam que estão felizes com sua família de cinco membros e brincaram sobre a possibilidade de ter um quarto filho.

A história de Jennifer Lawrence e seu crush por Seth Meyers continua a render risadas e histórias engraçadas nos círculos de Hollywood.