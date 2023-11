Fuzuê: sem caça ao tesouro, as revelações sobre o destino de Luna aparecem

Fuzuê: Luna muda radicalmente para tirar a novela do fundo do poço (Divulgação/Globo)

Em busca de uma audiência maior, Fuzuê deixa de lado a procura pelo tesouro e começa a aplicar a proposta de Ricardo Linhares para levar o público de volta ao canal. Agora, a história vai ficar nos embates de Luna (Giovana Cordeiro) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

Porém, a protagonista será aquela que mais vai sofrer mudanças neste novo momento da produção, que registra números inferiores aos conquistados por Cara e Coragem, antecessora de Vai na Fé. Confira algumas alterações feitas para Luna conseguir tirar Fuzuê de um grande fiasco!

Luna e Preciosa discutem em buraco

Fuzuê: Luna e Preciosa vão brigar muito nesta nova fase (Divulgação/Globo)

A protagonista e a vilã de Fuzuê vão brigar muito a partir de agora. Em uma cena, as duas estão no depósito da antiga loja de Nero (Edson Celulari) e começam um duelo para conquistar uma relíquia da Dama de Ouro, quando caem dentro de um buraco.

Presas, a briga não acaba até que a caderneta da Dama de Ouro, que está nas mãos da vilã, acaba sendo tomada pela mocinha da novela das 19 horas.

Luna fica mais sensual

Fuzuê: Luna fica mais sensual para atrair a audiência (Divulgação/Globo)

A protagonista de Fuzuê vai mesmo mudar radicalmente. Em cenas que ainda estão por vir, a personagem de Giovana Cordeiro vai sensualizar ao lado de Jefinho (Micael Borges).

Tudo acontece quando ela aceita ser a nova parceira do cantor sertanejo e acaba tendo que lidar com Tonico (Junno Andrade), o empresário do artista, que ainda luta pela fama.

Em uma clausula do contrato, os dois precisam ser uma dupla romântica e durante a primeira gravação de um clipe o empresário exige que Jefinho e Luna realizem movimentos quentes para chamar a atenção do público.

Miguel e Luna vivem momentos difíceis

Fuzuê: Jefinho e Luna viram casal durante gravação de clipe (Divulgação/Globo)

Outro embate que fica no centro de Fuzuê é o romance de Miguel (Nicolas Prattes) e Luna. Aprovado pelo público, eles podem ser a salvação da audiência da novela da Globo, que está em queda livre.

O par romântico vai brilhar e brigar nos próximos dias. Um desses momentos será quando o mocinho se depara com a amada fazendo movimentos sensuais com Jefinho. O rapaz vai aparecer de surpresa na gravação do clipe e ficará revoltado.

Jefinho fica muito constrangido, mesmo querendo reatar com a ex-namorada. Ele pede desculpa pelo momento, enquanto Luna pensa em desistir do trabalho, Por fim, a briga será generalizada e a protagonista começa a se afastar ainda mais de Miguel.

