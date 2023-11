Errou no look? Maíra Cardi chama atenção pelo visual ao acompanhar a Fórmula 1 em SP

A coach de emagrecimento e influenciadora digital Maíra Cardi acompanhou o marido, o coach de finanças Thiago Nigro, ao Grande Prêmio de Fórmula 1, realizado no Autódromo de Interlagos no último domingo, 05 de novembro.

Além da presença do casal, um dos assuntos mais comentados foi o sapato escolhido pela influenciadora para comparecer ao evento.

Fora das redes sociais desde setembro, Maíra segue aparecendo em publicações pontuais realizadas pelo marido, Thiago Nigro, que faz questão de compartilhar os momentos com a amada. Na publicação mais recente, o casal pode ser visto no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde foi realizada a etapa brasileira da Fórmula 1.

Com um look esvoaçante em branco e tons terrosos, composto por uma calça branca, body e blazer, Maíra optou por um sapato nas mesmas tonalidades. Combinando com a paleta de cores escolhidas pela companheira, Thiago optou por uma calça branca, com blusa azul clara, boné e tênis nas mesmas tonalidades.

Um detalhe chamou a atenção dos seguidores

Além da composição do look de Maíra, um detalhe não passou desapercebido aos olhos dos seguidores da influenciadora que rapidamente a criticaram por sua escolha. Acontece que os sapatos escolhidos por Maíra roubaram a cena devido à altura do salto.

Em meio aos comentários da foto, diversas pessoas criticaram a escolha da peça por acreditarem não “fazer sentido” com o local visitado pela influenciadora e seu marido.

“Dinheiro não compra bom gosto! Que look brega o dela”, comentou uma pessoa ao que outra complementou: “Ela errou de evento com esse sapato de salto”. “Gente, o salto! Que nada a ver com o ambiente”, criticou uma terceira.

Porém, teve também quem apoiasse a escolha da influenciadora devido a altura de Thiago: “Meu erro foi ler os comentários. Vi as fotos e pensei: nossa, como eles estão bonitos, a Maíra tá belíssima, muito chic, olha esse salto gigante e ela ainda fica menor que ele, tem que usar salto mesmo... Daí eu venho nos comentários e vejo esse tanto de crítica que em nenhum momento tinha passado pela minha cabeça”.