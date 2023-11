Dragon Ball Z: Vegeta e Barbie se fundem neste cosplay com resultados muito inesperados

Composição: York Perry | Um fã de Dragon Ball e Barbie cria um cosplay que funde a boneca com Vegeta com uma proposta estética peculiar

Lembram-se da saga de Majin Boo em Dragon Ball Z, quando vimos Goten e Trunks praticarem a fusão com resultados completamente desproporcionados? Bem, às vezes isso também acontece no mundo do cosplay, especialmente quando se misturam universos que parecem ter pouco em comum, como este anime e a Barbie.

Neste site, costumamos compartilhar homenagens feitas por esta comunidade de artistas, analisando fatores como a fidelidade da fantasia ou os detalhes que a tornam absolutamente original. Basta dar uma olhada no Top 5 que uma vez fizemos em torno do personagem Bulma.

Mas hoje vamos explorar um canto peculiar no espectro de propostas desta comunidade de artistas. Existe uma vertente pouco abordada do cosplay em que, sim, é feita uma homenagem a um personagem ou série. Às vezes, até mesclam várias, como a sessão que estamos compartilhando hoje.

Nesse caso, o objetivo do tributo não é necessariamente alcançar a máxima fidelidade e equilíbrio entre ambas as franquias, mas, pelo contrário, ver qual é o resultado ao misturar ambos os mundos sem muita complicação.

Vegeta e Barbie se fundem neste cosplay que coloca a boneca no mundo de Dragon Ball Z

Nesta temporada de Halloween, sem dúvida, um dos trajes mais populares foi o da Barbie, em grande parte devido ao relativo sucesso recente do filme que se tornou um grande sucesso de bilheteria.

Como era de se esperar, a comunidade dedicada ao cosplay também prestou homenagem a esta boneca, mas em alguns casos surgiram sessões peculiares com resultados inesperados, como a homenagem compartilhada pelo usuário do Reddit, conhecido como @YeOldeBaconWhoure:

Como podemos observar, o design deste cosplay é baseado na armadura de Vegeta usada durante a Saga de Freeza e quando o personagem é apresentado pela primeira vez na trama de Dragon Ball Z.

En contrapartida, como elementos pertencentes ao universo da Barbie, temos a cor rosa, o glitter, a paleta de cores que se entrelaça com o branco e o brilho.

Talvez o elemento que mais se destaque nessa proposta seja a viseira de Vegeta, que neste caso é adaptada para ter a forma de um coração, tornando-a mais atraente e feminina.

Trata-se de uma proposta de cosplay peculiar que atende a vários parâmetros interessantes para análise, mesmo que não seja destinada a se tornar um fenômeno viral.