Charlie Sheen fala sobre a carreira da filha no OnlyFans: "isso só pode dar errado"

Charlie Sheen, conhecido por seu papel em "Two and a Half Men", teve uma "reação instintiva" ao descobrir que sua filha mais velha, Sami Sheen, iniciou uma carreira como trabalhadora do sexo no OnlyFans.

Sami, de 19 anos, lançou sua empreitada adulta em junho de 2022, ingressando na plataforma baseada em assinatura que permite aos criadores compartilhar conteúdo com nudez ou parcialmente nudez a um preço premium, relatou o Page Six.

Enquanto sua mãe, Denise Richards, concordou com a mudança pouco convencional na carreira de Sami, o mesmo não pode ser dito de seu famoso pai. Charlie Sheen admitiu: "tive uma reação instintiva por causa da reputação que o precedeu. Eu estava tipo, 'oh, isso só pode dar errado'".

No entanto, ao longo do tempo, Charlie começou a ver as coisas de forma diferente, principalmente porque a jovem é sua filha. Ele explicou: "ela está fazendo isso e só pode ser uma experiência muito mais bem-sucedida e agradável com o meu apoio, da mãe dela e de outras pessoas. Tenho que ter confiança e apenas saber no meu coração que todas as suas virtudes e todas as maravilhas que a fazem, ela, vêm com ela".

Além disso, Charlie observou que Sami esteve presente em sua vida durante um período de abandono do álcool. Ele destacou como sua filha testemunhou de perto sua jornada de recuperação, e isso teve um impacto significativo na relação deles.

Por outro lado, a reação de Denise Richards à mudança de carreira de sua filha foi de apoio. Ela afirmou que Sami, com 18 anos na época, tomou essa decisão por conta própria e que confiava em seu julgamento.

Richards, que também se juntou ao site NSFW poucos dias depois, mencionou que não podia julgar sua filha, fazendo referência a suas próprias experiências na indústria do entretenimento adulto.