Atriz de "Bridgerton": "Netflix fez descaso com minha saúde"

A atriz Ruby Barker, conhecida por seu papel como Lady Marina Thompson na popular série "Bridgerton", trouxe à tona uma questão séria relacionada ao cuidado com a saúde mental no set de filmagens.

Ela alega que não recebeu o apoio necessário da Netflix e da Shondaland, produtora da série, enquanto enfrentava problemas psicológicos significativos durante a produção.

Ruby Barker relatou ter sofrido dois surtos psicóticos enquanto trabalhava nas gravações. Segundo ela, sua saúde mental começou a deteriorar-se já na primeira temporada da série, que se tornou um dos maiores sucessos da Netflix.

Em declarações feitas no podcast LOAF e divulgadas pela "Variety", a atriz expressou sua frustração: "nem a Netflix, nem a Shondaland entraram em contato comigo desde que tive dois surtos psicóticos devido à série. Ninguém sequer me contatou ou enviou um e-mail para perguntar se estou bem ou se estou precisando de algum tipo de apoio".

Durante as filmagens, Ruby descreveu o ambiente como "angustiante", em parte devido à natureza isolada de sua personagem e às circunstâncias adversas em que ela se encontrava, relatou o Metrópoles.

A atriz também revelou que sua internação foi mantida em segredo para evitar qualquer impacto negativo no lançamento da primeira temporada: "Quando fui para o hospital uma semana após as filmagens da 1ª temporada de 'Bridgerton', isso foi mantido em segredo e ocultado porque a série estava prestes a ser lançada".

No entanto, ela concluiu suas declarações com uma nota de cautela, afirmando: "é quase como se eu tivesse essa arma invisível metafórica apontada para a minha cabeça para vender a série porque ela é alegre e divertida. Mas não quero sair e criticar isso porque, do contrário, jamais conseguirei trabalho".

O caso de Ruby Barker destaca a importância de garantir um ambiente de trabalho seguro e de apoio para a saúde mental dos artistas, independentemente da indústria em que atuam. É um lembrete de que o bem-estar dos profissionais não deve ser sacrificado em prol do sucesso de uma produção.