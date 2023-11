Andressa Urach diz que está solteira de novo e revela motivos: “Focada na minha vida financeira”

Andressa Urach anuncia fim do namoro com Sergio Carvalho (Reprodução/Instagram)

A modelo Andressa Urach, de 36 anos, está solteira novamente. Ela usou suas redes sociais no domingo (5) para explicar os motivos que a levaram a terminar o namoro com Sergio Carvalho, que durou pouco menos de um mês.

“Não estou mais namorando. Ele é uma pessoa incrível. Foi uma experiência maravilhosa, mas ontem eu terminei o namoro. Estou numa fase diferente, focada no meu trabalho. Não quero me relacionar, não quero namoro agora”, disse a loira, nos stories de seu Instagram.

“Somos amigos, e quero que ele seja muito feliz. Ele sempre respeitou o meu trabalho, a gente não brigou, mas eu estou focada na minha financeira agora, e não posso ficar dividindo a minha atenção agora”, explicou ela.

Andressa tinha anunciado o namoro no último dia 8 de outubro. Na ocasião, muitos seguidores questionaram se ela deixaria o mundo do entretenimento adulto e como Sergio via a questão. Ela garantiu que continuaria fazendo vídeos de sexo para plataformas e também não deixaria seu trabalho como garota de programa.

Após revelar que está solteira de novo, uma seguidora perguntou a Andressa sobre a possibilidade de que ela reate com o ex-marido, Thiago Lopes, com quem ela tem um filho, o pequeno Leon. Assim, a ex-miss Bumbum marcou o ex-companheiro na publicação e perguntou: “O que você acha disso Thiago?”, escreveu.

Na sequência, o ex-marido repostou a publicação da modelo e respondeu: “Andressa sempre teve um carinho muito grande por mim. Já nos perdoamos. E cada um é livre pra seguir o caminho que quiser”, ressaltou ele.

Andressa Urach voltou a causar polêmica ao chamar evangélicos de 'crentes retardados' (Reprodução/Instagram)

Polêmica com evangélicos

Recentemente, Andressa Urach voltou a causar polêmica nas redes sociais ao fazer comentários controversos sobre os cristãos. Na ocasião, ela foi questionada por um seguidor se acreditava que Jesus a rejeitaria após a morte devido à sua profissão, considerada pecaminosos. Então, ela respondeu: “crentes retardados”, segundo artigo do “Metrópoles”.

A ex-miss Bumbum não parou por aí e acrescentou: “Esses crentes retardados que não acreditam. Porque se você acredita em Jesus, você tem que ter certeza da sua salvação. Eu tenho certeza da minha salvação”, ressaltou.

Andressa também lembrou às pessoas que a julgam que todos têm seus próprios pecados e que muitas delas podem ter cometido pecados ainda piores: “Quem acha que se eu morrer eu vou para o inferno, é mais fácil a pessoa que acha isso ir para o inferno”, garantiu ela.

