A Fazenda: Lucas se defende de Shay e revela aulas de Letramento Racial

Lucas Souza voltou a causar debate dentro de A Fazenda 15. Desta vez, o ex-marido de Jojo Todynho aproveitou uma discussão na sede para explicar aos demais peões o que significa letramento racial.

Há um ano, o influenciador digital se dedica ao assunto: “Pra quem não sabe, letramento racial fala das importâncias das causas sociais, a importância do movimento negro, importância do movimento LGBTQIAPN+ e fala de causas sociais”.

A Fazenda 15: Lucas pode ser exposto por outro peão da temporada (Reprodução/Record TV)

Como afirmou Lucas, este é um ponto de partida para uma educação antirracista. Para a psicóloga Lia Vainer Schucman, o estudo reúne um conjunto de práticas para ensinar crianças e adultos a desconstruir formas de pensar e agir.

Dentro de A Fazenda, Lucas deixou claro que o interesse no assunto vai além da competição: “Não estudo para o reality. Isso daqui é como influenciador digital. Porque a partir do momento que eu virei influenciador digital, acredito que eu tenha que buscar coisas, para eu aumentar meu conhecimento, para não errar a partir do momento que influencio pessoas”.

A Fazenda 15: Shay diz que sabe muita coisa sobre o ex-marido de Jojo Todynho (Reprodução/Record TV)

Como o assunto começou

O ponto inicial aconteceu depois da dinâmica da discórdia, onde Lucas Souza fez uma revelação pessoal e acabou brigando com Shay, mais uma vez.

No jogo, os peões tinham a tarefa de escolher quem levariam para suas vidas e quem deveria deixar o reality. Lucas escolheu Shay para sair e a decisão desencadeou num confronto entre os dois.

Shay acusou Lucas de ter feito coaching para se preparar para o programa, ao que ele respondeu: “Não fiz coach. Faço terapia há 6 meses para tratar uma depressão”.

