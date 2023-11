Taylor Swift celebra "Cruel Summer" alcançando o número 1 em um suéter de U$298

No auge do outono no Hemisfério Norte, Taylor Swift está comemorando um sucesso que faz lembrar do verão. Em um vídeo no Instagram, a cantora reagiu à notícia de que seu sucesso de 2019, "Cruel Summer", alcançou o primeiro lugar na lista Hot 100 da Billboard, coincidindo com a estreia de seu filme "Eras Tour".

"Nós só queríamos dizer muito obrigada por tornar 'Cruel Summer' um Hot 100 Número 1", disse Swift ao lado do co-autor e produtor da faixa, Jack Antonoff. "E nem é mais verão, é um profundo outono. Estou usando um suéter".

O suéter escolhido por Swift é o Jadey Oversized V-Neck Sweater da Reformation, que pode ser comprado por US$298. As silhuetas oversized têm sido uma escolha popular entre estrelas como Jennifer Lawrence e Blake Lively. Combinar o design folgado com um decote em V profundo, e o estilo respirável é o máximo em conforto. Além disso, pode-se usá-lo com jeans pretos, calças de couro e saias para um visual mais elegante.

Para quem está em busca de um suéter estiloso e versátil para usar no dia a dia, pode-se adicionar esses estilos inspirados por Swift com decote em V ao guarda-roupa antes que as temperaturas realmente caiam — eles começam em apenas US$34, conclui a People.