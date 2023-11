Remake de Renascer: galã se despede antes mesmo da novela começar; saiba a razão

O ator Juan Paiva chocou os fãs ao publicar nas redes sociais uma foto de despedida do remake da novela Renascer. Mas, a imagem não é para dar adeus ao seu personagem, mas as gravações em Ilhéus, no Sul da Bahia, já que agora tudo acontece dentro dos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro.

Escalado para viver João Pedro, filho caçula e rejeitado de José Inocêncio, papel de Marcos Palmeira, na segunda fase da novela escrita originalmente em 1993, o ator compartilhou algumas imagens feitas durante o tempo que ficou no nordeste e deixou o público com gostinho de quero mais.

Entre as fotos, Juan Paiva aparece deitado em sementes de cacau, que são usadas na fabricação de chocolate. Na legenda, o famoso escreveu: “Muitcho obrigado, viu, Ilhéus”.

Remake de Renascer: Juan Paiva deita em sementes de cacau (Reprodução/Instagram)

Em outro momento, o galã da Globo aparece usando as ferramentas para corte do cacau e também montando a cavalo diante de uma cachoeira. Além disso, teve banho de mar com o ator Marcos Palmeira, que é o protagonista da adaptação de Renascer.

Descubra o dia exato da estreia da adaptação em 2024

O remake da novela Renascer, baseado na versão original de 1993, é uma das grandes apostas da TV Globo para 2024, mas será que você sabe quando a adaptação de Bruno Luperi estreia na emissora?

De acordo com aquilo que está programado pela emissora carioca, a novela que está sendo gravada em Ilhéus , na Bahia, tem estreia marcada para o dia 22 de janeiro, quando substitui Terra e Paixão, atualmente no horário nobre.

Remake de Renascer: Humberto Carão e Duda Santos gravam na Bahia (Reprodução/Instagram)

Mas, há quem diga que o remake de Renascer pode surgir antes na tela do canal, mesmo com a TV Globo não confirmando nada e com parte dos trabalhos adiantados. Apesar dos rumores, a data está confirmada pelo canal, que trabalha apenas com essa previsão de lançamento.

