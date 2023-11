Remake de Elas por Elas: protagonista deixa novela antes da bomba; saiba a razão

Antes mesmo de Elas por Elas sentir o gosto amargo da baixa audiência, o remake sofreu com a saída de Monica Iozzi, que daria vida a protagonista Natália, do elenco. Mas, o motivo da substituição por Mariana Santos não tem nenhuma relação com brigas nos bastidores da trama.

Segundo a atriz, problemas de saúde fizeram ela tomar a decisão de abandonar o projeto, que atualmente passa por grandes modificações para alavancar a audiência das 18 horas: “Tive uma baixa de imunidade muito violenta, à priori. Os remédios ajudaram a controlar, mas tudo voltou quando resolvi parar de tomar”.

Remake de Elas por Elas: Maria Clara Spinelli, Karine Teles, Deborah Secco, Kesia, Isabel Teixeira, Thalita Carauta e Monica Iozzi, que precisou deixar o elenco da novela (João Cotta/Globo)

Mônica contou ao GShow que teve muita febre, além de desmaios, vômitos, diarreias e desidratação. Assustada, a famosa preferiu deixar o elenco do remake de Elas por Elas.

Porém, os problemas envolvendo o afastamento da atriz só tinham começado, já que ela virou o assunto das redes sociais, onde começaram a especular: “”As pessoas são muito loucas. Especularam qual era a doença, falando que estou com câncer”.

Mas, Iozzi disse também que entende o susto, já que ela tinha acabado de tirar fotos com o elenco e também gravado algumas cenas: ”Posso ter pego algo com o meu sistema enfraquecido e não consegui vencer. Mas, de qualquer maneira, vou só investigar para ver se é só isso mesmo”, disse ela na época, ainda sem o diagnóstico médico.

Remake de Elas por Elas: Natália expulsa Carol da clínica (Divulgação/Globo)

Momentos depois, Mônica Iozzi contou aos seguidores que estava melhor e que voltaria a aparecer na mídia em breve. Vale destacar que mesmo fora de Elas por Elas, a famosa segue na TV Globo e disse em suas redes sociais que não tem nenhum problema com a direção do canal.

“Não teve atrito. Todo mundo se preocupou comigo, desde os colegas de elenco até os diretores. Acho que eles estão sendo muito cautelosos com a novela e comigo também. Continuo contratada”.

