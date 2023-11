Rainha Camilla se envolve em situação constrangedora durante visita a mercado queniano

Durante sua visita ao Santuário Brook Donkey em Nairobi, como parte de sua visita oficial ao Quênia, a Rainha Camilla aproveitou a oportunidade para fazer algumas compras de Natal. No entanto, ela se viu em uma situação constrangedora ao perceber que havia ficado sem dinheiro para pagar suas compras, de acordo com o Mirror.

A Rainha adquiriu joias, uma manta, uma cesta e até mesmo manteiga de castanha de caju de um mercado temporário no santuário. Inicialmente, ela usou o dinheiro que estava com um de seus auxiliares para comprar uma cesta de sisal feita por Grace Maina, no valor de 4 mil xelins quenianos.

A Rainha elogiou o produto, dizendo: "é linda! Acho que devo comprar uma". No entanto, quando comprou uma manta de outro estande, seu auxiliar tinha dinheiro apenas para pagar metade do valor. Para o restante de suas compras, o auxiliar teve que anotar os detalhes dos vendedores para efetuar os pagamentos posteriormente.

Em um dos estandes, a Rainha viu um pote de manteiga de castanha de caju e comentou: "isso supera a manteiga de amendoim!". Apesar de a vendedora, Shininah Dajom, ter que esperar para receber os 3 mil xelins restantes, ela levou a situação com bom humor, afirmando: "isso significa que o dinheiro está no banco, não na mão".

Ela brincou sugerindo que talvez devessem pagar 3 mil libras esterlinas. Em um momento, enquanto seus auxiliares carregavam suas compras, a Rainha exclamou: "coisas lindas! Tenho uma coleção considerável".

Gastos ou investimentos?

Sam Semat, que comandava o estande de joias, revelou que a Rainha comprou três pulseiras e um par de brincos. Ela perguntou sobre os materiais utilizados e o impacto da compra no vendedor, demonstrando seu interesse em apoiar o emprego local e mencionando que estava fazendo suas compras de Natal.

O Santuário Brook Donkey é administrado pela Kenya Society for the Protection and Care for Animals (KSPCA), em parceria com a organização de caridade equina Brooke East Africa, da qual a Rainha é presidente.

Durante sua visita, a Rainha teve a oportunidade de conhecer Sifu, o cão de resgate do santuário, apelidado de "Sua Alteza Real". Ela também interagiu com animais resgatados, como um ex-cavalo de corrida campeão chamado Pardon Me Nicely e um jumento chamado Olekisasi.

A visita terminou de forma surpreendente, com a Rainha sendo presenteada com um manto vermelho cerimonial por um grupo de mulheres Maasai, que a convidaram para dançar e cantar com elas.