Quem é Taylin Lewan, esposa de Taylor Lewan? Conheça a história

Taylor Lewan, jogador da NFL, e sua esposa, Taylin Lewan, tiveram um romance avassalador que rapidamente os levou ao casamento. Eles se conheceram em fevereiro de 2016 e ficaram noivos apenas um mês após o primeiro encontro.

A história de amor desse casal começou quando Taylin, uma ex-modelo, teve um encontro casual com a mãe de Taylor. A mãe de Taylor fez uma previsão de que ele se apaixonaria por Taylin se eles conversassem. Taylin se mudou para Los Angeles, e Taylor a seguiu. Esse ato demonstrou a determinação de Taylor em conquistar o coração de Taylin.

O casamento ocorreu em abril de 2016, mas a notícia só foi divulgada alguns meses depois, em julho do mesmo ano. Logo após o casamento, o casal recebeu sua primeira filha, Wynne, em 2017, seguida por outra filha, Willow, em 2019.

Taylor, que é co-apresentador do podcast "Bussin' With The Boys", descreveu Taylin como uma esposa incrível em uma entrevista de 2023 com seu ex-time da NFL, o Tennessee Titans.

Canadense

Taylin, natural da British Columbia, Canadá, tem uma paixão por atividades ao ar livre, como pescaria, esqui cross-country e jardinagem. Ela também é uma amante dos animais e tem um histórico de advocacia pela causa dos animais.

Uma das iniciativas notáveis de Taylin é a co-fundação da organização beneficente Feeding Nashville em 2020, que visa fornecer comida para pessoas afetadas pela fome durante a pandemia de coronavírus e após um tornado em 2020. A organização ajuda a alimentar aqueles que estão passando por dificuldades e teve um impacto positivo na comunidade.

O casal é abençoado com duas filhas, Wynne e Willow, e desfruta do seu tempo juntos na natureza e em projetos humanitários de acordo com a People.

A história de amor e a vida de Taylin Lewan demonstram a determinação, o compromisso e o amor que compartilha com seu marido, Taylor, dentro e fora de campo. Ela é muito mais do que apenas a esposa de uma estrela da NFL; ela é uma mulher que faz a diferença em sua comunidade e uma mãe dedicada para suas filhas.