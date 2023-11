Príncipe William indignado com a coroa: "alegações polêmicas sobre Lady Di na nova série"

A popular série da Netflix "The Crown" está prestes a provocar a ira do Príncipe William ao repetir alegações bizarras sobre sua mãe, a Princesa Diana. Na nova temporada, a série recria as afirmações feitas pelo falecido chefe do Harrods, Mohamed Fayed, que afirmou que Diana estava grávida quando morreu no trágico acidente de carro em 1997, juntamente com seu filho Dodi, diz o The Sun.

Uma conspiração?

Fayed, interpretado por Salim Daw, será visto na série alegando que o acidente foi resultado de uma conspiração do establishment para evitar que Diana se casasse com Dodi.

Essas alegações polêmicas, apresentadas na tela, têm o potencial de irritar profundamente o Príncipe William.

The Crown 'set to enrage' Prince William as new series will 'repeat claims' about Princess Dianahttps://t.co/fBo8GuGhti — Goss.ie (@goss_ie) November 1, 2023

Uma fonte próxima à produção revelou: "isso provavelmente enfurecerá o Príncipe de Gales, que já ficou chateado com muitas histórias de 'The Crown' que envolviam sua mãe. Ouvir as alegações sobre a gravidez de sua mãe e a trama será como sal na ferida, especialmente porque muitas delas foram desmascaradas ao longo dos anos".

Além dessas alegações controversas, a série também enfrenta críticas por retratar Diana como um fantasma que visita a Rainha e Charles. A sexta série de "The Crown" está programada para começar em 16 de novembro, com quatro episódios, seguidos por mais seis a partir de 14 de dezembro.

Enquanto a Netflix optou por recriar esses eventos na série, o Príncipe William e outros membros da família real estão indignados com a abordagem da produção. Até o momento, a Netflix não fez comentários sobre as preocupações levantadas pelo Príncipe William e outros críticos da série.