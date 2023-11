Matthew Perry desfrutou de último encontro com mulher misteriosa 24h antes de morrer

O ator Matthew Perry, conhecido por seu papel icônico em "Friends", foi encontrado inconsciente em sua banheira de hidromassagem apenas 24 horas depois de desfrutar de um jantar secreto com uma misteriosa mulher. O incidente chocante ocorreu na residência de Perry em 28 de outubro de 2023. Enquanto detalhes sobre sua morte continuam a emergir, investigadores acreditam que não houve crimes ou drogas ilícitas no ocorrido, de acordo com Mirror.

Uma noite de segredos

Matthew Perry, de 54 anos, aparentemente passou sua última noite acompanhado por uma mulher misteriosa. Fontes relatam que o ator mal tocava em sua comida, pois estava completamente hipnotizado pela deslumbrante mulher ao seu lado.

Ela usava uma camiseta azul-teal e calças jeans brancas durante o jantar. Este encontro secreto aconteceu apenas um dia antes da trágica descoberta de Matthew Perry inconsciente em sua banheira de hidromassagem.

Investigação em andamento

De acordo com o Departamento de Bombeiros de Los Angeles (LAFD), Matthew Perry foi encontrado submerso em sua banheira, mas seu assistente o "reposicionou" antes da chegada dos socorristas. Infelizmente, a avaliação médica rápida confirmou que o ator já estava sem vida antes da chegada dos socorristas. A causa oficial de sua morte ainda não foi determinada, pois uma autópsia inicial foi "adiada" enquanto o estado realiza um relatório toxicológico.

A LAPD e o Examinador Médico do Condado de Los Angeles estão conduzindo investigações para esclarecer as circunstâncias da morte. A ausência de fentanil ou metanfetamina no sistema de Matthew Perry foi recentemente confirmada, mas a confirmação da causa da morte pode ser adiada por mais quatro a seis meses.

A morte de Matthew Perry chocou fãs em todo o mundo, e a investigação continua a fim de esclarecer o que exatamente aconteceu naquela trágica noite. Familiares e amigos lamentam a perda de uma estrela de Hollywood que partiu de maneira inesperada.