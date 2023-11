Fuzuê: frustrado com personagem, ator chamou autor para entender novela

Fuzuê virou um grande fiasco de audiência na Globo e, mesmo com um grande elenco, a trama das 19 horas não conseguiu prender o público que acompanhou de perto as emoções de Vai na Fé, trama que fez a Globo sorrir no passado.

Mas, antes mesmo dos problemas nos bastidores da novela inédita, o ator Juliano Cazarré, que vive o personagem Pascoal, chegou a reclamar de um trabalho que fez na emissora. Segundo ele, nada que estava no roteiro fazia sentido!

A revelação foi feita sobre Ninho, que fez parte da novela Amor à Vida, escrita por Walcyr Carrasco em 2013. Em pleno horário nobre, a trama foi um grande sucesso de público, mas para Cazarré algumas coisas não tinham nem pé e nem cabeça.

Fuzuê: Juliano Cazarré interpreta um dos vilões da novela das 19 horas (Divulgação/Globo)

Em 2013, quando a novela estava no ar, o famoso confessou ao jornal Extra que estava perdido em seu personagem: “Não sei de mais nada. Ainda não sei o que o Ninho é. Ele é um vilão? Não! Ele é mocinho? Não!”, contou ele.

Sendo uma das principais estrelas do casting da Globo, Juliano Cazarré chegou a dizer que Amor à Vida era uma novela doida: Quem é o vilão? É o Félix [Mateus Solano]. Não, o Félix é o herói agora. Eu não sei mais nada”, disse o ator, que também atuou no remake de Pantanal.

Walcyr Carrasco contra a parede

Durante as gravações de Amor à Vida, Juliano Cazarré ficou tão atrapalhado que chegou a conversar com o autor sobre o seu personagem, já que nem ele sabia qual seria o rumo da história: “Conversei com Walcyr um pouco durante a novela. Pedi uns caminhos para ele. Ele falou comigo e me ajudou. Fui me adaptando”.

Amor à Vida: Ninho (Juliano Cazarré) e Paloma (Paolla Oliveira) caminham pela estrada (Estevam Avellar/Globo)

Aos poucos, Ninho foi mudando sua trajetória na novela da Globo. Como Félix, a personalidade do personagem era bem diferente daquela no início da novela: “Eu recebia as mudanças no desespero. Ah, meu Deus: agora ele é rico? Não era pobre e hippie? Tá bom, vamos lá”.

Porém, mesmo com tudo que aconteceu Juliano Cazarré, que hoje está em Fuzuê, disse ter gostado de gravar a novela de Walcyr Carrasco: “Foi bom fazer, me diverti, trabalhei com atores incríveis. Tive a chance de contracenar com o Antônio Fagundes, Paolla Oliveira e Malvino Salvador”.

