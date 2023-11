Yasmin Brunet responde crítica: "nunca destruí família nenhuma"

A modelo Yasmin Brunet, 35 anos, utilizou sua conta no Instagram para enfrentar uma crítica de um internauta que a rotulou como uma "alpinista social." Em um comentário, o usuário insinuou que Yasmin teria destruído famílias e aproveitado-se de relacionamentos para obter vantagens financeiras. A modelo, no entanto, não deixou essa acusação passar sem resposta e fez questão de esclarecer sua posição, segundo artigo de O Dia.

A polêmica surgiu quando o internauta comentou: "destruir mais uma família e depois ficar com a herança do macho, pra variar. Alpinista social faz assim". Yasmin Brunet, de maneira firme, respondeu ao comentário com argumentos sólidos: "meu querido, eu nunca destruí família nenhuma, muito menos fiquei, nem ficaria com dinheiro de macho. Você vai me culpar pela decisão de um homem adulto que tem capacidade de fazer suas próprias escolhas? Sobre dinheiro, eu trabalho desde os 13 anos, graças a Deus nunca precisei de ninguém. Cuidado com o que você lê por aí e muito mais cuidado com o que você fala e tem como verdade".

Além disso, a filha de Luiza Brunet desabafou em sua legenda, compartilhada nos stories, expressando sua exaustão: "tá enchendo o saco já isso. Muita saúde mental pra aguentar isso".

Nos últimos tempos, Yasmin Brunet e MC Daniel têm sido frequentemente vistos juntos, alimentando especulações sobre um possível romance. No entanto, até o momento, eles não confirmaram oficialmente seu relacionamento.

A atitude de Yasmin em responder às acusações de forma direta e enfática demonstra seu compromisso em proteger sua reputação e sua integridade pessoal. A modelo enfatizou sua independência financeira e a importância de evitar julgamentos precipitados com base em rumores.

A resposta de Yasmin também levanta questões sobre a responsabilidade nas interações online e a importância de considerar as consequências de nossas palavras nas redes sociais.