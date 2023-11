Única filha de Elizangela presta homenagem à mãe: “Que a luz divina te receba e a espiritualidade te guie”

Única filha de Elizangela do Amaral, Marcelle Sampaio prestou uma homenagem à mãe nas redes sociais. A atriz morreu na última sexta-feira (3), vítima de uma parada cardiorrespiratória.

“Que a luz divina te receba e a espiritualidade te guie, minha mãe. Receba o calor do amor dos seus milhões de fãs espalhados no Brasil e no mundo. Que sua luz brilhe mais forte e ainda mais intensamente. Que a paz seja seu repouso agora. Gratidão profunda por tua presença, tua estrela nessa vida. Sua filha, Marcelle”, escreveu a mulher em seu Instagram.

Além da homenagem, Marcelle dá mais informações sobre o velório da atriz, conhecida por diversas novelas da Globo. A cerimônia, que será aberta ao público, acontece neste sábado (4) no Crematório do Cemitério da Penitência (RJ) das 13h às 15h.

A atriz deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim (RJ), depois da parada cardiorrespiratória. Mesmo com as tentativas de reanimação pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Elizangela não resistiu.

“Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade”, declarou a Prefeitura de Guapimirim em nota enviada ao jornal O Globo.

Entre os papéis em destaques nas novelas da Globo estão ‘Força do querer’, ‘A Dona do Pedaço’, ‘A Favorita’ e “Roque Santeiro’.

Além das novelas, com uma carreira iniciada aos 7 anos de idade, a triz participou de grandes produções como em programas humorísticos, drama, música e outros modelos do audiovisual.

