Tyler Christopher detalhou dura realidade de suas tentativas de estar limpo após anos de vício

Tyler Christopher, conhecido por seu papel na série "General Hospital", faleceu aos 50 anos, deixando uma visão sincera de sua luta contra o vício e tentativas de se manter sóbrio. Um ano antes de sua morte, em março de 2022, o ator compartilhou sua jornada rumo à sobriedade no podcast "State of Mind" de seu ex-colega e amigo, Maurice Benard, trouxe a People.

Durante a conversa de uma hora, Christopher revelou como sua adição afetou todos os aspectos de sua vida desde que deu o primeiro gole de álcool, na 3ª série. "Você se torna um viciado aos 9 anos. Avance 40 anos, em algum momento você não consegue sobreviver a isso", explicou ele no episódio. "Em algum momento isso vai te matar, e matou. Três vezes eu morri e ninguém sabe disso, estou dizendo isso aqui pela primeira vez".

Por mais de 20 anos, Christopher atuou na novela diurna "General Hospital", onde disse que seu diagnóstico de transtorno bipolar interferiu em sua vida diária. "Toda vez que termino uma cena, fico lá, sentado no meu camarim, me dizendo o quão terrível foi e desejando que eu pudesse fazer de novo", contou.

Perdas

Depois de perder seu papel na série, Christopher sentiu que estava perdendo sua maior fonte de felicidade. Ele descreveu: "foi devastador por inúmeras razões. Em primeiro lugar, o que eu mais amava foi tirado de mim. Em segundo lugar, joguei isso fora. Ninguém tirou de mim. Eu larguei. E ter que sair daquelas portas sob essas circunstâncias foi surreal".

Três anos depois, em 2019, Christopher sofreu uma queda que resultou em uma lesão cerebral traumática. Ele disse a Benard que a queda foi causada pela abstinência de álcool.

"Eu estava passando por delirium tremens completamente sozinho, o que é mortal", compartilhou. "Eu caí. Bati essa parte da minha cabeça na borda de uma banheira, e meu crânio explodiu".

Após acordar da cirurgia para salvar sua vida após a queda, a família de Christopher havia sido informada de que ele não sobreviveria. Christopher decidiu superar a lesão, mas seu médico alertou sobre os riscos de voltar ao álcool após a cirurgia.

"Ele disse: 'some o fato de você já ser um viciado, se decidir voltar a essa parte de sua vida novamente, seu cérebro não aguentará'".

Cuidados

Nesse ponto, Christopher foi colocado sob conservadoria médica de sua irmã, com quem morou em Ohio por dois anos. Observando que o isolamento é "um gatilho" para seu transtorno bipolar, ele embarcou em um trem para Los Angeles para retomar sua carreira, mas as coisas não saíram como o planejado.

Ele descreveu: "cheguei à Union Station, no centro de Los Angeles, e liguei para o homem com quem eu deveria ficar. Por algum motivo - até hoje eu não sei por que - ele disse: 'desculpe, mas você não pode vir aqui'. Então eu estava na Union Station, dizendo: 'para onde eu vou?'. Muitos dos meus amigos me abandonaram após a minha lesão - eu não tinha ninguém para ligar".

Depois de viver na área conhecida como Skid Row e vagar por Los Angeles sem ter onde ficar por várias semanas, Christopher disse que um chamado a Deus levou um amigo a encontrá-lo dormindo em um banco em Toluca Lake. Nesse momento, ele refletiu: "que fardo é acreditar que podemos fazer isso sozinhos. É um fardo que eu não quero".

No início do episódio, Benard, que anunciou a morte do ator em 2022, elogiou seu amigo durante a introdução, dizendo: "muitas pessoas o amam. Juro por Deus, toda vez que menciono que vou fazer um episódio com Tyler no 'State of Mind', eles dizem: 'você pode dizer a ele que o amo?'. Finola Hughes, Laura Wright, Frank Valentini? Maura West. Agora vou ficar emocionado". Ele continuou: "você é um guerreiro, mas também um sobrevivente".