Stones são a primeira banda britânica a alcançar US$ 1 bi com lançamento de novo álbum

Os Rolling Stones estão fazendo história como a primeira banda britânica a atingir a marca de US$ 1 bilhão nos primeiros dias de lançamento de um novo disco. Eles alcançaram esse feito graças ao lançamento do seu primeiro álbum em 18 anos, segundo o DailyMail.

Ao longo de décadas de música e sucesso estrondoso, poucas bandas conseguiram acumular uma fortuna de bilhões de dólares. No entanto, os icônicos Rolling Stones agora figuram nesse seleto grupo.

A lendária banda britânica conquistou essa marca impressionante graças a performances ao vivo eletrizantes e à venda de mais de 250 milhões de álbuns. Seus shows ao vivo arrecadaram uma incrível quantia de US$ 2 bilhões em vendas de ingressos ao longo dos anos. Em 2021, durante a turnê "No Filter" nos Estados Unidos, os fãs desembolsaram incríveis US$ 130,9 milhões em apenas 14 shows.

Cliff Dane, o especialista financeiro responsável por incluir os Rolling Stones na lista dos mais ricos do Sunday Times, destacou a importância das mega turnês de estádios iniciadas pela banda, juntamente com o Led Zeppelin.

Hackney Diamonds, the most ordered album on Amazon for the past three weeks, as well as a hotly anticipated tour in the new year, are poised to turn the Rolling Stones into Britain’s first billion-pound rock band 👇https://t.co/HNqTvFo5hI — The Times and The Sunday Times (@thetimes) October 29, 2023

Mesmo com os membros originais, como Ronnie Wood (76 anos), Mick Jagger (80 anos) e Keith Richards (79 anos), realizando menos shows atualmente, seus fãs devotos estão dispostos a gastar generosamente em ingressos. Essa base de fãs, muitas vezes mais madura e com maior poder aquisitivo, possibilita aos Stones a continuação de seu sucesso financeiro nas bilheteiras.

Joyce Smyth é a pessoa por trás da administração financeira da banda. Ela reestruturou a turnê dos Rolling Stones nos Estados Unidos após a cirurgia cardíaca de Mick Jagger, há quatro anos.

Smyth, apresentada às estrelas do rock por Prince Rupert, um banqueiro privado contratado pela banda, é agora conhecida como "Rupie the Groupie". Mick Jagger, embora tenha abandonado sua graduação em finanças e contabilidade na London School of Economics, demonstrou ao longo do tempo um aguçado instinto empreendedor.

A banda também fez parcerias lucrativas com gigantes corporativos, incluindo Budweiser, LVMH, Chase Manhattan e outros. A Microsoft teria desembolsado milhões para o uso da música "Start Me Up" em um comercial do Windows 95, enquanto a Mercedes pagou US$ 1,5 milhão para utilizar "Sympathy for the Devil" em um anúncio do Super Bowl em 2013.

Além disso, o FC Barcelona lançou uma camisa de jogo de edição limitada com o icônico logotipo da língua e dos lábios da banda, vendida por US$ 400. Isso ocorre após o lançamento do 24º álbum de estúdio da banda, "Hackney Diamonds", que alcançou o primeiro lugar nas paradas, sendo o quinto álbum mais vendido do ano e o terceiro álbum mais transmitido na Apple Music.

Seis faixas do novo álbum já entraram no top 100 de singles desta semana, consolidando ainda mais o status duradouro dos Rolling Stones como verdadeiras lendas do rock.

Com uma carreira impressionante e uma gestão financeira inteligente, os Rolling Stones continuam a "fazer negócios" e a construir sua montanha de sucesso financeiro. Eles provaram que o rock 'n' roll e os negócios podem andar de mãos dadas.