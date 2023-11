Após se declarar para Ricardo Vianna e assumir o novo romance, Lexa deu mais detalhes e acabou revelando quem foi a responsável por unir os dois.

“Pisciana né mores. Bora ser feliz! Conheci esse gato em Noronha e peguei pra mim”, escreveu Lexa na legenda de uma publicação com diversos vídeos ao lado do novo namorado.

Ricardo Vianna respondeu dizendo: “Eu te amo meu amor! Obrigado por cuidar de mim, obrigado pelo seu carinho, obrigado por ser exatamente assim!Minha linda e brava namorada!!!!! Vc é apaixonante!”.

Surpreendendo os fãs, a famosa deu a entender que Bruna Griphao foi a cupido do casal, após a atriz responder a publicação de Lexa com um coração e a cantora responder “Nosso cupido”. O comentário foi apagado logo em seguida.

Saiba quem foi a atriz que ‘traiu’ a amizade de Guimê e foi cupido de Lexa e Ricardo Vianna Imagem: reprodução Instagram

A situação chamou a atenção dos internautas, já que Bruna criou uma amizade com Guimê após os dois participarem do Big Brother Brasil 23, mantendo a amizade após o programa.

LEIA TAMBÉM: Aménsia dissociativa: saiba mais sobre condição que Bruno De Luca afirmou ter sofrido após acidente de Kayky Brito

Web comenta ‘traição’ de Griphao

Mesmo apagando o comentário, internautas mais atentos observaram o que estava acontecendo e começaram a comentar a ‘traição’ de Griphao.

“Eu tô louco em pensar isso ou a Lexa fez questão de dizer ‘nosso cupido’ porque sabe que os dois eram irmãos no BBB? Rapaz, isso vai acabar com o cara”, escreveu uma pessoa. “Vish, ferrou pra Bruna com a amizade do Guimê”, escreveu outra.

LEIA MAIS:

⋅ Kanye West: filha prefere vida sem chef, segurança ou babás

⋅ Única filha de Elizangela presta homenagem à mãe: “Que a luz divina te receba e a espiritualidade te guie”

⋅ Fuzuê: protagonista muda totalmente; veja a previsão sobre o futuro de Luna