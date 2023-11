Roberto Carlos gravará especial de fim de ano com participações de Luísa Sonza, Fábio Jr. e mais

Roberto Carlos, de 82 anos, está prestes a encantar novamente o público brasileiro em seu tradicional especial de fim de ano na TV Globo. A emissora carioca anunciou nesta semana que o evento será gravado no dia 29 de novembro, no Rio de Janeiro, e vai ao ar nas telinhas no dia 22 de dezembro, segundo artigo de O Dia.

Um time de estrelas no palco

Neste ano, o "Rei" terá a companhia de sua banda, regida pelo maestro Eduardo Lages, e um elenco de estrelas que promete elevar o espetáculo a outro nível. Além do renomado cantor Fábio Jr., Roberto Carlos dividirá o palco com artistas que se apresentarão ao lado dele pela primeira vez. Entre esses nomes estão Luísa Sonza, Ana Castela, Mumuzinho, Jão e o ator Paulo Vieira.

Essa eclética seleção de artistas promete proporcionar um espetáculo memorável, mesclando diferentes estilos musicais e tornando o especial de fim de ano ainda mais diversificado e cativante para o público.

Relembrando o ano passado

Em 2022, Roberto Carlos se apresentou para uma plateia de 3.300 fãs, marcando o evento com sua inconfundível voz e presença de palco. Na ocasião, recebeu convidados especiais, incluindo Lucy Alves, as talentosas irmãs Maiara e Maraisa, e o grupo Raça Negra. O momento mais emocionante da noite foi a homenagem do cantor a Erasmo Carlos, seu amigo íntimo e parceiro musical de longa data, que nos deixou em 2022, aos 81 anos.

A equipe

O "Especial Roberto Carlos" conta com a produção de Maiana Timoner, a direção geral de Angélica Campos e a direção de gênero de Boninho, nomes de destaque na indústria do entretenimento brasileiro. A expectativa é que este ano o evento supere todas as expectativas e se torne um marco nas celebrações de fim de ano.

Os fãs do Rei e amantes da música brasileira podem esperar por uma noite mágica repleta de canções emocionantes e performances excepcionais. A data já está marcada, então não perca a chance de assistir a esse espetáculo inesquecível no dia 22 de dezembro.