Remake de Renascer: nostalgia toma conta e elenco surpreende fãs da primeira versão

As gravações do remake da novela Renascer também estão colocando o elenco atual em clima de nostalgia e prova disso é que parte dos famosos chamados para reviver a história criada em 1993 tirou uma foto clássica.

Com os trabalhos avançando em Ilhéus, no sul da Bahia, os atores resolveram impressionar o público que gosta de saber dos bastidores com uma foto que reuniu o elenco masculino da trama, que durante a versão original colocou Jackson Antunes, Osmar Prado, Marcos Palmeira, Jackson Costa, Marco Ricca, Cosme dos Santos, entre outros famosos, um ao lado do outro.

Remake de Renascer: Em 1993, o elenco masculino tirou uma foto durante um jogo de futebol que marcou os fãs (Reprodução/Instagram)

Já nas filmagens do remake de Renascer, a imagem coloca Evaldo Macarrão, Juan Paiva, Adanilo Reis e Humberto Carrão na mesma situação, além de outras pessoas que fazem parte da novela da Globo, que tem estreia prevista para 22 de janeiro de 2024, se nada mudar.

Vale destacar que em ambas as fotos, os famosos, aparentemente, estavam em uma partida de futebol. Agora, parte do elenco da adaptação de Bruno Luperi segue gravando nos Estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro.

Remake de Renascer: Elenco da nova versão da novela recria foto em campo de futebol (Reprodução/Instagram)

Outra foto também chamou a atenção nos bastidores

Marcos Palmeira está de volta ao elenco de Renascer, agora como o protagonista José Inocêncio, na segunda fase da novela. Mas, durante as gravações, ele aproveitou que estava de folga e mostrou o que gosta de fazer quando não está no set.

O ator veterano foi clicado tomando um banho de mar. Ao lado do galã Juan Paiva, que interpreta seu filho no remake da Globo, o famoso foi visto em uma praia de Ilhéus apenas de sunga. Já o jovem ator estava com uma bermuda vermelha, que mostrava parte da cueca de fora.

Remake de Renascer: Juan Paiva e Marcos Palmeira aproveitam folga juntos (Reprodução/Instagram)

A imagem viralizou na web, onde os famosos foram elogiados pelos fãs que devem acompanhar o remake da novela Renascer a partir de janeiro de 2024. Marcos Palmeira, por exemplo, foi chamado de “tiozão”, já uma outra pessoa disse que chegou o dia de ver o veterano de sunga.

