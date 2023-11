Rachel Sheherazade: "metade do meu patrimônio foi para o ex"

A jornalista Rachel Sheherazade, 50 anos, compartilhou detalhes de sua vida financeira durante uma entrevista ao programa "Domingo Espetacular", da Record TV. Ela abordou a dificuldade em adquirir sua própria casa, apesar de ter recebido um salário considerável durante seu tempo no SBT.

A apresentadora também discutiu como metade de seus bens foi destinada a seu ex-marido após o divórcio, segundo artigo de O Dia. Recentemente, ela foi expulsa da "Fazenda 15" por supostamente agredir uma confinada.

Rachel, que alegadamente ganhava R$ 200 mil mensais no SBT, explicou que o salário divulgado não refletia o valor real que ela recebia em sua conta bancária. Além disso, ela destacou que enfrentou um divórcio e estava em um regime de comunhão de bens com seu ex-marido, Rodrigo Porto, resultando na partilha de metade de seus ativos, incluindo sua casa.

A apresentadora revelou que parte de sua renda era destinada a apoiar sua família, incluindo seus filhos Clara, de 17 anos, e Gabriel, de 15 anos, bem como sua mãe Hosana e seu irmão George, que enfrenta uma doença degenerativa, a esclerose múltipla. Isso a deixou com recursos limitados para alcançar seus próprios objetivos financeiros.

Rachel também mencionou sua participação no reality show "A Fazenda 15", que, segundo ela, foi motivada por suas dificuldades financeiras. Ela afirmou que a situação econômica estava se deteriorando, e a oportunidade de ganhar o prêmio do reality atraía, oferecendo a chance de realizar seu sonho de ter sua própria casa ou apartamento, bem como investir o restante para garantir sua subsistência.

Entretanto, sua jornada no reality foi interrompida quando Rachel foi expulsa do programa após alegações de agressão contra Jenny Miranda. Apesar disso, sua história lança luz sobre as complexidades da vida financeira das personalidades da mídia e as dificuldades enfrentadas por muitos, mesmo com salários aparentemente elevados.