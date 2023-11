Príncipe Harry: círculo social reduzido levanta preocupações sobre dependência de Meghan

O círculo social do Príncipe Harry tem encolhido desde sua saída da Família Real Britânica, levantando questões sobre sua dependência de Meghan Markle, sua esposa. Após três anos da decisão de deixar a realeza, o casal vive em Montecito, Califórnia (EUA), com seus filhos, Príncipe Archie e Princesa Lilibet, diz o Mirror.

Distância aumenta

Biografista real, Emily Andrews observou que primos próximos de Harry, incluindo Zara e Mike Tindall, agora mantêm uma distância, assim como a princesa Beatrice e Peter Phillips, indicando que foram excluídos do círculo social do príncipe. Segundo Andrews, apenas a princesa Eugenie e seu marido Jack Brooksbank permanecem amigos íntimos.

Prince Harry's shrinking social circle amid reports he's 'dependent' on Meghanhttps://t.co/4GeUrNGr3x pic.twitter.com/P4Hm2WMnnE — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) November 3, 2023

Outros especialistas, como Phil Dampier, destacam o custo emocional para Harry após a mudança para a Califórnia. Dampier afirmou que Harry perdeu não apenas sua família e status real, mas também muitos amigos em Montecito. Ele acredita que Harry agora depende fortemente de Meghan para sua vida social.

Apesar dessas preocupações, Harry foi visto recentemente aproveitando um tempo longe de Meghan durante uma visita solo a uma pista de corrida em Austin, Texas. Embora haja indicações de sua dependência social de Meghan, Harry demonstra independência em algumas ocasiões.

Enquanto o casal celebrou o Halloween com Archie e Lilibet, eles foram vistos participando de atividades festivas em Montecito, juntamente com outras famílias jovens da região. O estado atual do círculo social de Harry continua sendo uma área de interesse e especulação para muitos observadores reais.