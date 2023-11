Parceira de pickleball de Matthew Perry notou sinais de alerta horas antes de sua morte

Matthew Perry, conhecido por seu papel como Chandler Bing na popular série de TV "Friends," foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles no dia 28 de outubro. As autoridades alegam que ele morreu afogado em sua banheira de hidromassagem, após um relatório de parada cardíaca que levou ao despacho de socorristas às 16h, horário local, de acordo com o Mirror.

O que chama a atenção nesse triste episódio é que sua parceira de pickleball, um esporte semelhante ao tênis, notou sinais de alerta apenas horas antes de sua morte. De acordo com o apresentador do Extra, Billy Bush, que compartilhou informações no Instagram, a amiga de Matthew observou que ele parecia "cansado" nas últimas semanas e, especialmente, no dia de sua morte. Ela contou que ele jogou por cerca de uma hora e depois foi para casa.

Matthew Perry, com 54 anos, vinha lutando contra a dependência de opioides nos anos que antecederam sua morte. Seu vício em Vicodin afetou significativamente sua carreira durante o período em que atuou em "Friends." No entanto, até o momento, as autoridades não encontraram evidências de drogas no local.

A notícia da morte de Matthew Perry gerou uma onda de homenagens e tributos. Billy Bush, o jornalista e apresentador, descreveu o ator como alguém que todos queriam como amigo e as mulheres consideravam o namorado perfeito. Perry deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento.

Billy Bush compartilhou suas memórias de Matthew Perry em um emocionante post no Instagram, destacando a coragem do ator em enfrentar sua luta contra a doença. Ele também prometeu uma homenagem significativa a Perry em seu programa "ExtraTV".

O trágico falecimento de Matthew Perry deixa os fãs e amigos em luto, relembrando o impacto duradouro de seu trabalho na série "Friends" e sua coragem pessoal diante das adversidades. A investigação sobre as circunstâncias exatas de sua morte continua, enquanto o mundo se despede de um talento que marcou uma geração.