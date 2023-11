Pamela Anderson retorna à TV e fala sobre série "sob seu controle"

Pamela Anderson está empolgada em retornar à televisão para a segunda temporada de "Pamela's Garden of Eden". Especialmente porque, desta vez, foi uma experiência muito mais positiva e ela teve o controle do rumo da série.

"A primeira temporada, eu estava um pouco confusa", confessa Anderson, 56 anos, à People, agora disponível no Hulu. "Não foi a minha época favorita. Eu estava no modo de sobrevivência enquanto escrevia minha biografia ["Love, Pamela"], o documentário ["Pamela: A Love Story"] estava sendo produzido e eu estava em carne viva quando estava sendo filmado. Eu simplesmente não estava muito feliz com isso".

"E a segunda temporada é sobre redenção, autenticidade, verdade e aceitação de si mesmo", acrescenta. "Estou retomando o controle, em vez de entregá-lo. Assumi o controle do programa e encontrei uma maneira de manter minha visão e transformá-la em uma experiência positiva. Mantive a autenticidade".

Reflexões

Refletindo sobre sua mentalidade durante a primeira temporada, Anderson diz: "antes, eu pensava que era apenas um programa da HGTV no Canadá e que seria apenas sobre design sustentável. Eu estava errada, infelizmente, e mais uma vez me senti um pouco explorada".

Ela continua: "eu estava permitindo que outros tomassem decisões. Eu não tinha ideia de que usariam fotos antigas ou ex-maridos, ou qualquer parte da minha vida de celebridade. É sempre chocante que essa parte de mim pareça interessante, quando me senti mais fraca e pior. De qualquer forma, isso era então e isso é agora".

A série acompanha a atriz e autora enquanto ela renova a propriedade legada de sua avó na ilha de Vancouver, Canadá, que ela comprou décadas atrás. Para a segunda temporada, ela muda o cenário redesenhando uma casa em Los Angeles com seus dois filhos, Brandon, 28, e Dylan, 25.

"Eles entraram no ritmo", diz ela sobre as filmagens. "Os meninos agora fazem parte da criação da propriedade da família, que era meu sonho. Eu queria envolvê-los sem consumi-los. Também reformamos a nova casa deles em Los Angeles enquanto esperávamos pelo processo interminável de permissão e restrição que vem com a vida à beira d'água".

Aprendizado e confiança

Ela observa que não se importa que as permissões levem tempo: "todas as decisões devem ser levadas a sério quando se vive em uma floresta tropical, pois há impactos ambientais na construção de qualquer coisa. Eu só quero colocar cabines onde minha avó tinha as dela e manter o restante da propriedade simples e bonito? gentil e não exagerado".

Enquanto Anderson diz que aprendeu algumas lições difíceis sobre reformas durante todo esse processo, também aprendeu a confiar plenamente em si mesma e em sua visão para o espaço, que inclui um grande jardim de vegetais, onde cultiva sua própria comida para sua dieta baseada em plantas.

"Aprendi a não apressar as coisas, a me concentrar nos jardins enquanto meus filhos resolvem as construções", diz ela. "Estou em um lugar feliz, cercada por flores, árvores e cachorros?".