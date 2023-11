Pabllo Vittar revela local mais inusitado onde fez sexo e revela sua "arma de sedução"

Durante uma participação surpreendente no programa "Alma de Cozinheira", apresentado por Paola Carosella no GNT, Pabllo Vittar abriu o jogo sobre alguns aspectos íntimos de sua vida. A estrela da música e da cultura LGBTQIA+ revelou detalhes inusitados de suas experiências e de sua estratégia de conquista.

Em um momento de descontração, Pabllo compartilhou o local mais inusitado onde já fez sexo. Com uma risada, ela confessou que a façanha ocorreu em um banheiro de festa, mas fez questão de esclarecer: "era um banheiro limpinho, do meu camarim, não foi em banheiro químico. Foi em um banheiro bonito, limpo, cheiroso, conhecia ele (o rapaz), também trabalha na noite, já me contratou várias vezes", afirmou, desmistificando a situação.

No desenrolar da conversa, a cantora não poupou detalhes e revelou qual é a sua "arma de sedução" na hora da conquista. Com confiança, Pabllo declarou que seu carisma é o seu grande trunfo. "Quando eu saio dos lugares as pessoas falam 'ela é linda mesmo'", disparou, destacando o impacto positivo de sua personalidade cativante.

A apresentadora do programa, Paola Carosella, não poupou elogios à artista. "Ela é linda, e é doce, é bonita, fofa", enalteceu a chef famosa, demonstrando apreço pela presença de Pabllo Vittar no programa e sua sinceridade ao compartilhar essas revelações, segundo o Observatório de Famosos.