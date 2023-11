Matthew Perry: preocupação com sua saúde marcou encontro histórico de “Friends” em 2021

Marta Kauffman e David Crane, co-criadores da icônica série "Friends," abriram o coração em uma recente entrevista sobre a perda de Matthew Perry, que interpretou o personagem Chandler Bing na série. A preocupação com a saúde de Perry se tornou evidente durante o tão esperado reencontro do elenco de "Friends", em 2021, de acordo com o Decider.

No episódio matinal do Today, apresentado por Hoda Kotb, a observação de que muitos não tinham visto Perry por um longo período antes do lançamento de "Friends: The Reunion" em 2021 levantou preocupações. Kauffman revelou: "eu estava preocupada com ele" enquanto assistia à reunião.

A preocupação de Kauffman estava relacionada ao histórico de Perry com drogas e álcool, incluindo anos de lutas e cirurgias que resultaram na prescrição de opiáceos para o alívio da dor. Ela explicou: "e o ciclo recomeça. Então sim, eu estava preocupada com em que ponto do ciclo ele estava naquele momento".

Tragicamente, Perry faleceu no dia 28 de outubro de 2023, aos 54 anos, mas dias antes do reencontro de 2021, ele passou por uma "cirurgia dentária de emergência", conforme revelado em uma entrevista de 2022 com Diane Sawyer.

Durante o reencontro de 2021, os telespectadores notaram que Perry parecia estar com dificuldades na fala. O próprio ator admitiu a Sawyer que "soava como se [sua] voz estivesse diferente", mas enfatizou que "não poderia deixar de participar" do especial histórico.

Kotb mencionou que Perry foi citado dizendo que as pessoas ficariam "chocadas com sua morte, mas não surpresas", ao que Crane respondeu: "provavelmente é verdade".

Kauffman, Crane, Perry e o elenco de "Friends", que se consideravam uma "família", sempre estiveram cientes de que apoiar Perry era a prioridade.

No entanto, Kauffman compartilhou que conversou com Perry apenas duas semanas antes de sua morte e o descreveu como "feliz e animado" durante a última interação. "Ele não parecia sobrecarregado por nada", continuou. "Ele estava muito bem, por isso parece tão injusto".

Ela destacou que Perry estava "realmente fazendo o bem no mundo" e expressou a perda que sentiu. Kauffman também mencionou o apoio dos fãs, que sentiram a perda de um amigo, e expressou sua esperança de que, onde quer que ele esteja, Perry possa sentir esse carinho.