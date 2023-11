Lily Allen e David Harbour têm noite de encontro no MSG

Lily Allen e David Harbour estão entrando na quadra. Na última quarta-feira (1/11), a cantora, de 38 anos, e o ator de "We Have A Ghost", de 48 anos, compareceram ao jogo Cleveland Cavaliers x New York Knicks no Madison Square Garden, em Nova York, que viu os Cavaliers vencerem por 95-89.

Allen e Harbour pareciam estar de ótimo humor, exibindo sorrisos radiantes e acenando para o telão do Garden em uma postagem no Instagram Story de Allen após o jogo. A postagem trazia a legenda: "olá, @dkharbour e @lilyallen! O Brasil ama vocês!".

Para seu look na quadra, a cantora de "Smile" vestiu uma blusa de moletom bege com tênis brancos e calças pretas. Seu cabelo também estava estilizado em um elegante bob cobre. Harbour também estava vestido de forma casual com uma jaqueta preta e calças combinando, enquanto o casal estava ao lado do ator Keegan Michael-Key e sua esposa, Elle Key.

Cerimônias e homenagens

Allen, que tem filhas Ethel, 11, e Marnie, 10, com seu ex-marido Sam Cooper, se casou com Harbour em Las Vegas em 2020. A cerimônia, que ocorreu um dia após o casal obter uma licença de casamento, foi celebrada por um imitador de Elvis Presley, com hambúrgueres e batatas fritas do In-N-Out sendo servidos em uma pequena recepção.

No mês passado, Allen escreveu uma doce homenagem a seu marido em seu terceiro aniversário de casamento. "Três anos com esse cara, a segunda melhor decisão que já tomei. A primeira foi aquele vestido", escreveu ela ao compartilhar uma foto do dia do casamento, como trouxe a People.

Allen e Harbour foram romanticamente ligados pela primeira vez em janeiro de 2019, depois de comparecerem juntos à BAFTA Tea Party. Em outubro do mesmo ano, o casal se tornou oficial no Instagram, quando Harbour compartilhou uma foto deles juntos na Disney World.