Laura Pausini comenta parceria com Tiago Iorc em novo álbum: "fiquei encantada, é um poeta"

Laura Pausini, a renomada cantora italiana, compartilhou insights emocionantes sobre sua colaboração com o artista brasileiro Tiago Iorc no seu último álbum, "Anime Parallele". Em uma coletiva de imprensa, Pausini expressou seu entusiasmo pela canção "Durar (Uma Vida Com Você)" e como foi uma parceria especial e única.

Muito conectada ao Brasil, Laura Pausini destacou o significado dessa colaboração com Tiago Iorc, que trouxe um toque brasileiro à sua música de forma surpreendente. Ao contrário de suas colaborações anteriores, Pausini permitiu que Iorc adaptasse a canção de forma livre, abraçando sua criatividade e individualidade como artista.

Pausini comentou: "Quando tenho uma colaboração com alguém de outro país, sempre preciso dizer que não quero que mudem muito as palavras, mas com o Tiago eu não disse isso. Eu só disse: 'deixe vir a música, quero que você seja completamente Tiago, livre para ser o poeta que é'. Ele me ajudou muito porque a versão tem um toque muito português, um ar muito do Brasil". Pausini também elogiou o talento de Iorc como poeta e a conexão de sua voz com a mensagem da música.

Tiago Iorc, por sua vez, compartilhou sua empolgação em trabalhar com Laura Pausini: "trabalhar com a Laura está sendo um sonho. Vozes com a potência da Laura têm essa força de nos conectar com algo divino. Esse convite, para mim, foi uma realização". Ele agradeceu a liberdade criativa concedida por Pausini durante o processo e brincou carinhosamente com o quanto é fã dela.

A colaboração entre esses dois talentosos artistas transcende fronteiras e idiomas, unindo a rica herança musical italiana de Pausini com a sensibilidade artística de Tiago Iorc. A canção "Durar" promete ser um destaque no novo álbum, unindo o melhor dos dois mundos musicais em uma experiência única, segundo o Zappeando.

O videoclipe de "Durar" também contou com a participação de Tiago Iorc, que viajou até à Suécia para a gravação, demonstrando o compromisso de ambos com a qualidade e autenticidade de sua colaboração.

A canção e o videoclipe prometem ser uma celebração da música e da conexão entre culturas, trazendo um pedaço do Brasil para o mundo através da voz única de Laura Pausini e a criatividade de Tiago Iorc.