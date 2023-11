Kim e Kourtney compartilham experiência de serem comparadas aos pais dos filhos

Kim Kardashian e Kourtney Kardashian Barker podem não concordar em tudo, mas a maternidade une as irmãs. No episódio mais recente de "The Kardashians", a mãe de quatro filhos, aos 43 anos, lamenta para sua irmã mais velha que teve "a semana mais difícil com as crianças. É meio cômico, se você pensar sobre isso".

"Kourtney é definitivamente a pessoa para quem eu vou em busca de conselhos de mãe. Acho que ela e eu temos muito em comum quando se trata de coisas de paternidade", disse. "Acho que também temos filhos mais velhos, então passamos por coisas mais semelhantes", acrescenta a futura mãe de quatro filhos.

Apoio mútuo

As irmãs concordam que estão lá uma para a outra quando se trata de parentalidade, "independentemente do tipo de luta pela qual estamos passando", porque ambas têm em comum a criação de seus filhos com seus ex-parceiros.

A fundadora da SKIMS compartilha Psalm, 4, Chicago, 5, Saint, 7½, e North, 10, com o ex Kanye West, enquanto Kourtney compartilha a criação de Reign Aston, 8, Penelope, 11, e Mason Dash, 13, com o ex Scott Disick.

Depois de detalhar uma difícil queda na escola naquela manhã, que viu North "fazer um escândalo" e Chicago precisar usar o banheiro em um local onde não havia nenhum, Kim admite: "nada é bom o suficiente".

Explicando que North "não quis falar comigo" depois de levar Saint para uma viagem solo, Kim tentou descobrir como manter sua filha mais velha feliz. "Mas e se você não tornar isso tão extremo e fizer um jantar particular com North ou algo do tipo. Saia para uma caminhada, vá fazer um passeio, tome um chá", sugere Kourtney.

O amor

"Acho que tenho uma abordagem mais gentil com meus filhos. Acho que uma abordagem mais amorosa funciona melhor."

"Sinto a mesma coisa, mas com um pouco de amor duro e um pouco de energia 'S-t, o que está acontecendo? Vem para cá', também", admite Kim, dizendo "definitivamente acho que somos diferentes nesse aspecto."

Na cena, Kim explica a Kourtney que North a fará sentir que as coisas estão melhores quando está passando tempo na casa de seu pai, segundo a People.

"E então North, ela vai para a casa do pai e dirá: 'papai é o melhor. Ele tem tudo planejado. Ele não tem uma babá. Ele não tem um chef. Ele não tem seguranças. Ele vive em um apartamento".

Kourtney admite que seus filhos fazem o mesmo com Disick, dizendo que "a vibração é melhor" em sua casa. "Acho que tudo recai sobre o pai que está mais envolvido", conclui Kourtney.