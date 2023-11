Khloé Kardashian festeja o Halloween com cinco fantasias incríveis para o filho Tatum

Khloé Kardashian não poupou esforços quando se tratou das fantasias de Halloween para seu filho Tatum. A cofundadora da Good American, aos 39 anos, vestiu seu filho de 15 meses não com uma, mas com cinco roupas diferentes para a temporada assustadora.

A primeira fantasia de Tatum o viu imitando Dwayne "The Rock" Johnson. Ele recriou a icônica foto dos anos 1990 do ator, aos 51 anos, usando uma blusa de gola rolê preta, corrente de prata, calças jeans azuis e uma pochete preta.

No carrossel de imagens compartilhadas em seu Instagram na quarta-feira (1/11), Kardashian também incluiu uma foto antiga do ex-lutador, mostrando o quão bem ela reproduziu a versão de Tatum do visual.

As fotos foram seguidas por dois cliques fofos de seu bebê correndo e posando em seu quintal vestido como um lenhador, completo com barba desenhada e mini machado. O visual foi complementado por uma camisa xadrez, calças marrons, suspensórios, botas de couro e um gorro.

Diversidade

Em sua próxima fantasia, Tatum se transformou em Star Wars e usou uma fantasia de Yoda, enquanto sua mãe o superpôs como o Mestre Jedi em um cenário de espaço sideral. "Tatum em algumas de suas fantasias The Rock @therock Um lenhador Yoda", Kardashian legendou as imagens.

No espaço de comentários da postagem, o irmão de Kardashian, Rob Kardashian, escreveu três emojis chorando, enquanto Christine Quinn, da série "Selling Sunset", acrescentou: "pare! Isso é muito fofo! 😍😍😍", levantou a People.

Enquanto isso, em uma postagem separada, Tatum se transformou em Vito Corleone de "O Poderoso Chefão" com resultados incríveis. O pequeno vestia um terno preto e gravata borboleta, enquanto seu cabelo estava penteado para trás e um bigode foi desenhado acima dos lábios.

Outra foto mostrou Tatum carregando um gato de brinquedo cinza para se assemelhar ao que o personagem de Marlon Brando tinha no filme. "Vou fazer a ele uma oferta que ele não pode recusar", Kardashian legendou o carrossel.

Todos fantasiados

A filha da estrela de reality TV True, de 5 anos, também participou das festividades, se vestindo como Tweak, a coelhinha dos Octonautas, para uma fantasia em família com sua mãe e seu irmãozinho.

A criança usava um macacão verde, orelhas de coelho e botas Ugg azuis brilhantes para incorporar o personagem, enquanto a quinta fantasia de Tatum o via com um macacão peludo como Peso Penguin do programa de TV.

Enquanto isso, Kardashian se vestiu como Dashi, o cachorro da popular série infantil. A estrela de "The Kardashians" caprichou em sua fantasia, usando botas azuis até o joelho, uma minissaia rosa e um top de camurça marrom com gola azul. A mãe de dois usou até mesmo dois clipes de cabelo em sua franja, assim como Dashi, junto com um pequeno chapéu azul.

True é uma grande fã dos Octonautas, e em abril sua mãe a presenteou com uma festa de 5 anos com o tema do programa, completa com arcos de balões, uma parede de sobremesas e pessoas vestidas como a equipe de exploradores submarinos.

"True é obcecada pelos Octonautas, então tivemos uma festa pastel/extravagante. Obrigada a todos que ajudaram a tornar esta festa ainda mais especial", escreveu Kardashian no Instagram na época.