Kate Middleton e Príncipe William voltam ao trabalho em visita à Escócia após as férias

Kate Middleton e o Príncipe William estão de volta ao trabalho após um breve intervalo, enquanto Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis aproveitavam as férias escolares, levantou a People.

O Príncipe e a Princesa de Gales, ambos com 41 anos, saíram na Escócia na quinta-feira (2/11) para encontrar organizações que apoiam comunidades rurais em Moray. Isso marcou o primeiro compromisso conjunto de Príncipe William e Princesa Kate em três semanas, pois reduziram suas agendas reais para passar mais tempo com George, de 10 anos, Charlotte, de 8 anos, e Louis, de 5 anos, durante as férias escolares das crianças da Lambrook School.

O casal combinou em jaquetas verdes, ambas adornadas com um alfinete de papoula vermelha. A papoula é usada desde 1921 para lembrar os membros militares que morreram em guerras.

A flor vermelha está principalmente associada ao Reino Unido e aos países da Commonwealth no Dia da Lembrança, em 11 de novembro.

Príncipe William e Princesa Kate fizeram a viagem para aprender mais sobre como os grupos locais apoiam a saúde mental dos jovens por meio do acesso à natureza e oportunidades de aprendizado práticas e iniciaram com o Outfit Moray em Burghead.

A organização trabalha para desenvolver o potencial dos jovens por meio de aprendizado ao ar livre acessível e aventuras, incentivando habilidades para a vida e melhorando a saúde geral.

O Outfit Moray se dedica a ajudar jovens vulneráveis ou desfavorecidos entre 8 e 18 anos e já trabalhou com mais de 16 mil jovens desde a sua fundação em 2003.

Diversos esportes

As atividades de construção de confiança incluem ciclismo de montanha, esportes aquáticos, escalada em rocha, arco e flecha e artesanato em arbustos, e o grupo também organiza programas escolares, como treinamento de ciclismo, manutenção de bicicletas e primeiros socorros.

O casal, conhecido como Duque e Duquesa de Rothesay quando estão na Escócia, conheceu a equipe do Outfit Moray na Escola Primária de Burghead, onde aprenderam mais sobre as atividades esportivas ao ar livre e deram uma volta de bicicleta pelo percurso com Kate e William usando capacetes.

Antes de partirem, o Príncipe William e a Princesa Kate receberam três ursos de pelúcia como presentes para levar para casa para seus filhos.

A partir daí, o Príncipe e a Princesa de Gales se mudarão para a fazenda Brodieshill nas proximidades para encontrar membros dos Jovens Agricultores do Lower Speyside e representantes da Farmstrong Scotland. Na fazenda administrada pela família, William e Kate ouvirão falar sobre os esforços para melhorar o apoio à saúde mental e ao bem-estar dos jovens.

Tanto os Jovens Agricultores do Lower Speyside quanto a Farmstrong Scotland promovem o bem-estar mental nas comunidades rurais da Escócia e fornecem recursos para agricultores, com diferentes focos direcionados. O grupo de jovens agricultores é aberto para aqueles entre 14 e 29 anos e cria oportunidades para socializar e combater o isolamento.

Jovens, fazendas e dedicação

Os Jovens Agricultores do Lower Speyside participaram recentemente da campanha "Are ewe okay" da Associação Escocesa de Clubes de Jovens Agricultores para promover mais conversas sobre saúde mental e quebrar tabus sobre o assunto.

Enquanto isso, a Farmstrong Scotland é dedicada ao bem-estar de agricultores adultos e comunidades rurais. Seus programas visam melhorar o bem-estar mental e físico, beneficiando os negócios locais.

O Príncipe William e a Princesa Kate também terão a oportunidade de conhecer famílias na fazenda Brodieshill que participam de sessões na área de recreação da fazenda. O espaço especial foi projetado para reunir crianças e pais enquanto promove um senso de comunidade, acolhendo famílias das bases vizinhas RAF Kinloss e RAF Lossiemouth.

O casal tem uma conexão especial com a Royal Air Force, já que o Príncipe William voou como piloto de busca e resgate da RAF com base na RAF Valley em Anglesey, País de Gales, de 2010 a 2013. O serviço da RAF do príncipe coincidiu com um capítulo especial em sua vida pessoal, já que ele se casou com Kate em 2011 e eles deram as boas-vindas ao Príncipe George em 2013.

Em uma série de novos cargos militares concedidos no verão, o Rei Charles nomeou seu filho mais velho como Coronel-Chefe do Corpo Aéreo do Exército e Comodoro-Aéreo Honorário Real da RAF Valley - onde ele voou anteriormente como piloto.

Reforçando o vínculo da família com a RAF, a Princesa Kate foi nomeada Comodoro-Chefe do Fleet Air Arm e Comodoro-Aéreo Honorário Real da Real Força Aérea de Coningsby na mesma ocasião.

Agenda cheia

Os membros da realeza já tinham ocupado cargos relacionados à RAF quando os novos papéis foram concedidos - o Príncipe William como Comandante-Aéreo Honorário do RAF Coningsby e a Princesa Kate como Comodoro-Aéreo Honorário dos Cadetes do Ar.

Antes de quinta-feira, o Duque e a Duquesa de Rothesay estiveram pela última vez na Escócia para a segunda celebração de coroação em homenagem ao Rei Charles e à Rainha Camilla em 5 de julho.

Depois de passar o final de outubro em casa com seus filhos, tanto William quanto Kate voltaram ao dever real na quarta-feira. Enquanto a Princesa Kate se juntou ao grupo Dadvengers para uma caminhada e uma animada sessão de música, o Príncipe William realizou uma cerimônia de investidura no Castelo de Windsor em nome do Rei Charles.