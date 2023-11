Kanye West: filha prefere vida sem chef, segurança ou babás

No fascinante mundo das celebridades, às vezes, o estilo de vida humilde surpreende. Recentemente, Kim Kardashian revelou detalhes sobre a vida de sua filha North West, de 10 anos, com o rapper Kanye West. Ao contrário das expectativas comuns em famílias famosas, North opta por uma vida simples no modesto apartamento de seu pai, que não conta com chef, segurança ou babás, diz o Page Six.

Sem luxo

A jovem, apesar de ter acesso à luxuosa mansão de US$ 60 milhões de sua mãe, prefere ficar com seu pai em seu apartamento despretensioso. Segundo Kim, North admira o modo como Kanye West organiza sua vida sem ajuda profissional, desde cozinhar sua própria comida até cuidar dos afazeres diários sem equipe de segurança ou serviços de babás.

Kanye West’s humble way of life revealed: No chef, security, nannies — just how daughter North likes it https://t.co/AbS6j3irXp pic.twitter.com/DBbHdps1f0 — Page Six (@PageSix) November 2, 2023

A decisão da jovem de viver uma vida descomplicada surpreendeu muitos, já que ela poderia desfrutar de todas as comodidades oferecidas pela fama de seus pais. No entanto, esse estilo de vida humilde parece ser uma escolha consciente de North, que aprecia a simplicidade proporcionada pelo pai.

A atitude de North também foi destacada por Kim como uma lição de paciência. A mãe orgulhosa reconhece o quanto aprendeu com a determinação e independência de sua filha mais velha, destacando como North a inspira a ser uma pessoa mais paciente e compreensiva.

Além de sua preferência por uma vida desprovida de luxos excessivos, North revelou suas ambições futuras. Em uma entrevista à revista iD, ela expressou seu desejo de seguir os passos dos pais no mundo da moda, almejando assumir o controle das empresas de moda deles, incluindo a Yeezy e a Skims.

O modo de vida simples de North West, mesmo em meio ao glamour da fama, nos lembra que, às vezes, a verdadeira riqueza está na apreciação das coisas simples e na independência conquistada com determinação. Os episódios de "The Kardashians" continuam a revelar surpresas e lições valiosas todas as quintas-feiras no canal Hulu.