Jojo Todynho evita mostrar seu "antes e depois" da cirurgia bariátrica e motivo é revelado

Desde que submeteu-se a uma cirurgia bariátrica, no início de agosto, Jojo Todynho tem mantido um perfil discreto nas redes sociais, evitando compartilhar imagens do seu processo de perda de peso. Nesta quinta-feira (2/11), a cantora finalmente revelou o motivo por trás dessa decisão.

"Queria muito mostrar meu antes e depois aqui, mas não vou fazer isso porque, infelizmente, o povo é nojento. Gosta de falar da vida, do corpo dos outros, comentários que vocês sabem. Então prefiro viver o processo e não dividir nada aqui. Quando ver, já foi", iniciou a artista, que chegou a perder cerca de 30 kg após a cirurgia.

Jojo Todynho, conhecida por sua sinceridade, prosseguiu abordando o assunto de forma franca: "já tinha botado na cabeça que não ia fazer comparação de antes e depois. As pessoas vão ver no processo. Botei no meu perfil uma mulher real, porque aqui é realidade da vida, do cotidiano. Sou uma mulher real, vida real", completou ela.

Vale lembrar que, antes de optar pela cirurgia bariátrica, Jojo Todynho já havia conquistado uma significativa perda de peso, em torno de 30 kg, através de uma dieta saudável e uma rotina dedicada de exercícios físicos, informou o Observatório de Famosos.