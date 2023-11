Jennifer Lopez compartilha foto de Flávia Alessandra e surprende

A cantora Jennifer Lopez deixou os fãs brasileiros em êxtase ao compartilhar uma foto da atriz Flávia Alessandra em sua conta oficial no Instagram. A postagem inusitada chamou a atenção de muitos, revelando um elo surpreendente entre essas duas personalidades de diferentes partes do mundo, segundo relata o Metrópole.

Na imagem, a atriz brasileira Flávia Alessandra deslumbra em um deslumbrante vestido verde, que, para a surpresa de muitos, é uma réplica do icônico traje usado por Jennifer Lopez durante sua participação no Grammy Awards de 2000, produzido pela grife Versace.

O traje original, um vestido verde com estampa tropical, se tornou um dos momentos mais emblemáticos da história da moda. Flávia escolheu usar o vestido em uma festa de Halloween realizada em outubro, recriando de maneira impressionante o visual que imortalizou Jennifer há mais de duas décadas.

O gesto de Jennifer Lopez em compartilhar a imagem de Flávia Alessandra é, sem dúvida, uma demonstração de aprovação e surpresa diante da homenagem à sua icônica indumentária. A publicação no Instagram de Jennifer rapidamente se tornou viral, cativando os fãs de ambas as artistas.

Flávia Alessandra, por sua vez, encerrou um longo contrato de 34 anos com a TV Globo, uma das principais emissoras do Brasil, também em outubro. Em um comunicado divulgado em seu perfil oficial, a atriz anunciou sua nova empreitada profissional ao lado do marido, Otaviano Costa. A dupla apresentará o reality show "Ilha da Tentação" na plataforma de streaming Amazon Prime Video.

A atriz expressou sua gratidão à TV Globo, onde desempenhou diversos papéis memoráveis em novelas e séries ao longo de mais de duas décadas. Flávia Alessandra destacou a necessidade de evoluir em sua carreira e de se adaptar às mudanças no mercado e na sua vida pessoal.

Esse novo desafio como apresentadora promete ser um capítulo empolgante na carreira de Flávia Alessandra, que, ao lado de seu esposo, está ansiosa para proporcionar entretenimento de qualidade aos espectadores.