Jennifer Lopez: Affleck faz sentir-se mais bonita do que nunca

Jennifer Lopez, a famosa cantora conhecida como "Jenny From the Block", compartilhou em uma recente entrevista para a Vogue que se sente "mais bonita do que nunca", e o responsável por essa transformação é seu parceiro, Ben Affleck, de acordo com PageSix.

Em uma conversa franca, Lopez, de 54 anos, revelou que finalmente chegou ao ponto de amar cada parte de si mesma "sem pedir desculpas". Isso inclui seu corpo, sua voz, suas escolhas e até mesmo seus erros. Ela enfatizou que todas essas experiências moldaram a pessoa que é hoje.

A vencedora do Grammy ainda acrescentou que Ben Affleck, 51, desempenhou um papel fundamental em sua jornada de autodescoberta, ajudando-a a compreender seu próprio valor.

Segundo Lopez, seu relacionamento com o ator a faz sentir-se mais relaxada e confortável do que nunca, o que, por sua vez, a faz se sentir mais bonita do que em qualquer outro relacionamento anterior.

Quando tudo começou

A história de amor do casal teve início em 2002, quando eles ficaram noivos após atuarem juntos no filme "Gigli". Embora tenham se separado em 2004, reacenderam a chama do romance em 2021 e se casaram em uma cerimônia surpresa em Las Vegas em julho de 2022.

Além de unirem suas vidas, Jennifer Lopez e Ben Affleck também tiveram que integrar suas famílias, uma tarefa que ambos abordaram com muito cuidado. A cantora explicou que seus filhos gêmeos de 15 anos, Emme e Maximilian, e os três filhos de Affleck - Violet, de 17 anos, Seraphina, de 14, e Samuel, de 11 - têm sentimentos complexos, mas a fusão das famílias está indo bem até agora.

Lopez compartilhou suas esperanças de que essa união traga apoio adicional para os filhos de ambos, permitindo que tenham um aliado em questões emocionais e perspectivas diferentes. A cantora e Affleck são frequentemente fotografados em passeios com as crianças, demonstrando carinho e amor em público.