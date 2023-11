Jennifer Lawrence não deve retornar a "Jogos Vorazes"

Os fãs de "Jogos Vorazes" podem ter que se contentar com as aventuras passadas de Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence. Embora a atriz tenha recentemente expressado sua disposição de revisitar o personagem, a produtora Nina Jacobson afirma que o retorno de Katniss em uma nova ação dependeria da autora.

Em entrevista publicada pelo Yahoo! Entertainment, Jacobson, de 58 anos, comentou que "se Suzanne tiver algo a dizer, então ela escreverá um livro sobre isso". A conversa ocorreu no contexto do próximo lançamento do filme prequela "Jogos Vorazes: A Balada dos Pássaros Canções e Cobras", baseado no romance de Suzanne Collins de 2020.

"A honestidade é que, por mais que eu ame Katniss, acho que sua história está completa", acrescentou a produtora. "E acredito que Suzanne também sente que a história dela está completa".

No entanto, Jacobson deixou claro que se a autora decidir criar uma nova história envolvendo Katniss, ela ficaria entusiasmada com a oportunidade. "Mas, realmente, qualquer chance de estar de volta a este mundo, liderando com [o diretor Francis Lawrence] e Suzanne, eu aceitaria, independentemente de quem fosse o personagem".

Lawrence

Lawrence compartilha uma visão semelhante e mencionou que, se Suzanne Collins tivesse uma ideia temática convincente para contar outra história de Katniss, ela estaria disposta. "Mas tudo depende do tema e da ideia, e de Suzanne", acrescentou.

Em junho, durante a promoção de sua comédia "No Hard Feelings", Lawrence, de 33 anos, disse à Variety que estaria "totalmente" aberta a reprisar seu papel como Katniss. "Oh, meu Deus! Totalmente!", disse a vencedora do Oscar quando perguntada se gostaria de pegar o arco e flecha de seu personagem novamente. "Se Katniss pudesse voltar para minha vida, 100%".

O próximo filme "A Balada dos Pássaros Canções e Cobras" conta com Tom Blyth e Rachel Zegler no elenco. O longa-metragem segue a história de Coriolanus Snow aos 18 anos, papel desempenhado por Donald Sutherland na série original e por Blyth no novo filme, antes de ascender à presidência tirânica de Panem.

Além disso, o elenco inclui Hunter Schafer, Peter Dinklage, Viola Davis, Jason Schwartzman e Josh Andrés Rivera. A produção promete ser mais uma adição emocionante ao universo de "Jogos Vorazes".