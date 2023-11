Jeff Bezos deixa Seattle, berço da Amazon, para se mudar para Miami: “é hora da mudança”

Jeff Bezos, o fundador da Amazon e uma das pessoas mais ricas do mundo, revelou em um post nostálgico no Instagram que está deixando Seattle, a cidade onde sua empresa bilionária nasceu, para se mudar para Miami, na Flórida. A decisão marca uma nova fase na vida do magnata de 59 anos, que recentemente adquiriu várias mega-mansões no estado ensolarado da Flórida, de acordo com o NYPost.

No vídeo compartilhado por Bezos, ele mostrou o que costumava ser a sede original da Amazon, que operava a partir de sua garagem. Na filmagem, o então jovem CEO de 30 anos diz: "não leva muito tempo para fazer um tour pelos escritórios da Amazon.com, Inc.", enquanto seu pai, que estava por trás da câmera, encorajava seu futuro filho bilionário, dizendo: "estamos no centro disso!".

Bezos explicou que sua mudança para Miami é parcialmente motivada pela Blue Origin, sua empresa de exploração espacial, cujas operações estão cada vez mais concentradas em Cape Canaveral, na Flórida. Além disso, sua noiva, a personalidade da mídia Lauren Sanchez, de 53 anos, também fará a mudança para a Costa Leste dos Estados Unidos.

Em uma declaração emocional, Bezos disse: "quero estar perto dos meus pais, e Lauren e eu amamos Miami". Ele também expressou sua gratidão por Seattle, sua casa desde 1994, onde ele começou a Amazon em sua garagem, afirmando que a cidade sempre terá um lugar especial em seu coração.

Novas propriedades

A notícia de sua mudança para Miami surge apenas duas semanas depois de Bezos, o terceiro homem mais rico do mundo, comprar uma mansão de US$ 79 milhões na exclusiva ilha Billionaire Bunker da Flórida, ao lado de uma propriedade de US$ 68 milhões que ele adquiriu dois meses antes. Essas duas propriedades ocupam mais de 3 acres de terra na ilha artificial de Indian Creek Island, localizada nos arredores da Baía de Biscayne e com sua própria prefeitura, prefeito e força policial.

A mansão mais cara, construída em 2000, possui sete quartos, 14 banheiros, piscina, cinema, biblioteca, adega, sauna, quartos de empregados e seis garagens. Em comparação, a propriedade vizinha, adquirida em agosto, possui apenas três quartos e três banheiros. Bezos planeja demolir esta segunda propriedade para construir uma nova mega mansão.

A mudança para Miami e os investimentos imobiliários substanciais de Bezos demonstram sua intenção de se estabelecer na Flórida, enquanto continua a expandir seus empreendimentos no espaço e em outros setores.