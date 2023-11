Fuzuê: protagonista muda totalmente; veja a previsão sobre o futuro de Luna

Fuzuê: Luna (Giovana Cordeiro) muda radicalmente para salvar a novela do fracasso (Divulgação/Globo)

Depois de golpe atrás de golpe, Luna (Giovana Cordeiro) muda radicalmente em Fuzuê, que tenta sair do fundo do poço e resgatar a audiência deixada por Vai na Fé. Ao encontrar a mãe, a protagonista se mostra mais disposta e também deve retomar seu namoro com Jefinho (Micael Borges).

Seguindo as mudanças radicais implementadas pela direção de dramaturgia da TV Globo, a mocinha da novela das 19 horas deixará os problemas com Preciosa (Marina Ruy Barbosa), que roubou suas ideias para uma coleção de joias da Conde de Montebello, um pouco de lado e entra para o mundo da música.

Em seu novo rumo na novela da Globo, Luna deixa a revolta de lado, já que não consegue provar que a rival é uma ladra, e acaba recebendo uma proposta do empresário do ex-namorado, que exige que ele tenha uma dupla romântica com outra mulher.

A proposta é uma exigência para que os investimentos na carreira musical continuem acontecendo. Em busca disso, Tonico (Junno Andrade) faz a oferta para a protagonista de Fuzuê.

Sem dinheiro, ela resolve aceitar a proposta para formar dupla com o ex-namorado. Mas, vale lembrar que Luna não tem nenhuma experiência no mundo artístico, mas acredita que o dom corre em suas veias, já que é filha de uma cantora.

Trabalhando juntos, Jefinho acredita que vai conquistar Luna de verdade e eles poderão retomar o namoro, mas para a personagem principal da novela Fuzuê, a ideia é apenas recuperar o dinheiro que foi roubado pela vilã e seguir sua vida ao lado da mãe.

As mudanças precisam ser rápidas

Depois de reunir um comitê, que avaliou as chances da produção inédita conseguir alavancar a audiência no horário, a emissora carioca decidiu que é hora de acelerar os mistérios envolvendo os personagens principais, incluindo a vilã vivida por Marina Ruy Barbosa.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, a proposta é deixar o público menos cansado das tramas de Fuzuê e levar para quem acompanha a história mais dinamismo. O grupo de discussão também chegou à conclusão de que resolvendo os mistérios rapidamente existe uma grande possibilidade da audiência aumentar.

