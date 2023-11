Confira as séries brasileiras que conquistaram o mundo

Séries brasileiras têm conquistado não apenas o público doméstico, mas também o internacional, desfrutando de sucesso em várias nações ao redor do mundo. Embora as séries brasileiras da Netflix sejam bem conhecidas, produções de outras plataformas de streaming, como o Prime Video e a Globoplay, também estão se destacando globalmente, divulgou o Zappeando. Confira algumas delas:

?Cangaço Novo?

Lançada em agosto no Prime Video, "Cangaço Novo" rapidamente se tornou um fenômeno de público e crítica. A série, que narra a história de Ubaldo, um bancário de São Paulo que se envolve com o crime organizado no sertão cearense, conquistou espectadores em 49 países, com destaque para o continente africano.

Portugal foi um dos países que mais consumiu a produção, demonstrando seu apelo universal.

?Dom?

Com duas temporadas disponíveis no Prime Video, "Dom" é uma série que ganhou projeção tanto no Brasil quanto no exterior. A história de Pedro Dom, um jovem da classe média carioca que se envolve com o tráfico de drogas, atraiu mais de 60% de seu público de outras nações, incluindo a Índia e os Estados Unidos. A série foi exibida em mais de 240 países, consolidando seu status internacional.

?Desalma?

A série sobrenatural "Desalma," produzida pela Globoplay, estreou em 2020 e não demorou a chamar a atenção internacional. O programa foi exibido no prestigiado Festival Internacional de Cinema de Berlim, um dos maiores eventos de cinema do mundo. A trama que envolve o desaparecimento de uma jovem na fictícia cidade de Brigida e eventos estranhos 30 anos depois cativou uma audiência global.

?Sob Pressão?

"Sob Pressão" não é apenas uma das séries mais assistidas na Globoplay, mas também um fenômeno internacional. Lançada em 2017 e com cinco temporadas completas, a série foi vendida para 60 países em diferentes plataformas. Ela mergulha no cotidiano desafiador de um hospital público no subúrbio do Rio de Janeiro, com foco na vida do Dr. Evandro, o cirurgião-chefe da equipe médica.

?Ilha de Ferro?

Lançada em 2018, "Ilha de Ferro" chamou a atenção do mundo e foi eleita pela revista "Variety" como uma das melhores séries internacionais do ano. A produção brasileira compartilhou seu espaço com séries de países como Espanha, França, Itália e Alemanha. A trama gira em torno de Dante, um coordenador de uma plataforma de petróleo, e sua rivalidade e paixão com a recém-chegada Júlia, que podem mudar o rumo de suas vidas.

As séries brasileiras estão provando que têm um lugar merecido no cenário internacional do entretenimento, conquistando audiências ao redor do mundo e solidificando o país como um produtor de conteúdo de alta qualidade.