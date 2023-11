Co-estrelas de "Friends" se despedem de Matthew Perry durante funeral

Familiares e colegas de trabalho se despediram do ator Matthew Perry em um emocionante funeral na sexta-feira (horário local, madrugada de sábado no Brasil). Perry, conhecido por seu papel na série de TV "Friends", faleceu no dia 28/10, deixando fãs e colegas com o coração partido.

O funeral ocorreu no Forest Lawn Memorial Park, localizado em frente aos Warner Bros Studios, onde "Friends" foi gravado durante uma década. Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt Le Blanc, David Schwimmer e Lisa Kudrow, co-estrelas de Perry na série, foram vistos prestando suas últimas homenagens. Também presentes estavam o pai de Perry, John Bennett Perry, e o padrasto, Keith Morrison.

Matthew Perry, de 54 anos, foi encontrado inconsciente em sua casa em Los Angeles, há apenas uma semana. Ele havia sido visto feliz e descontraído com a modelo Athenna Crosby apenas um dia antes de sua morte.

O elenco de "Friends" emitiu um comunicado conjunto na segunda-feira, expressando seu choque e tristeza, enfatizando que eram mais do que colegas de elenco, eram uma família.

Os criadores da série, Marta Kauffman e David Crane, e o diretor Kevin Bright, também compartilharam sua tristeza pela perda de Perry. A família do ator expressou seu agradecimento pelo apoio dos fãs e amigos, destacando que Matthew trouxe alegria ao mundo como ator e amigo.

Em uma nota adicional, a família anunciou a criação da Fundação Matthew Perry, que se concentrará em ajudar pessoas que lutam contra a dependência. A organização citou as palavras do ator, afirmando que ele desejava ser lembrado por ajudar os outros a superar o vício.

Keith Morrison, o padrasto de Perry, também foi visto recentemente em público, mantendo um semblante sombrio enquanto fazia compras.

Athenna Crosby, a modelo que passou tempo com Perry antes de sua morte, elogiou o ator por sua generosidade e força na luta pela sobriedade. A morte de Perry foi resultado de um suposto afogamento acidental. Apesar do choque e da tristeza que envolvem a perda de Matthew Perry, seu legado de ajuda aos outros na luta contra o vício continua a inspirar e impactar vidas.