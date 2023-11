Branco Mello, vocalista dos Titãs, se recupera após cirurgia para retirada de tumor na língua

O vocalista dos Titãs, Branco Mello, anunciou no último domingo (29/10) que passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor na língua. O músico, que enfrentou um diagnóstico semelhante em 2018, compartilhou a notícia em suas redes sociais e informou que já está em casa se recuperando, segundo artigo de O Dia.

A cirurgia, realizada no dia 20 de outubro, visava a remoção de "um pequeno tumor inicial na borda da língua", conforme comunicado da equipe do cantor. A notícia foi recebida com preocupação pelos fãs, que prontamente inundaram suas redes sociais com mensagens de apoio e votos de pronta recuperação.

Na legenda de sua publicação no Instagram, Branco Mello agradeceu o carinho dos fãs e tranquilizou a todos: "amigos queridos! Já estou em casa e me recuperando muito bem! Vejo vocês em breve nos shows".

O retorno do músico aos palcos está programado para esta sexta, quando a banda Titãs se apresentará em Lisboa, Portugal, como parte da turnê "Encontro", com sua formação clássica. A notícia de sua recuperação e retorno aos palcos foi celebrada pelos admiradores, que aguardam ansiosamente o regresso do ícone do rock brasileiro.

Vale destacar que esta não é a primeira vez que Branco Mello enfrenta um desafio de saúde desse tipo. Em 2018, o músico passou por uma cirurgia para remover um tumor na hipofaringe, que repercutiu entre os fãs e amigos do artista. Após sete meses afastado dos palcos, Branco Mello voltou aos shows em junho de 2022, e sua luta contra o câncer tem sido uma fonte de inspiração para muitos.

A notícia da cirurgia e da recuperação de Branco Mello é um alívio para seus admiradores e um testemunho de sua determinação em superar obstáculos de saúde para continuar fazendo o que ama: a música. O público aguarda ansiosamente seu retorno aos palcos e deseja a ele uma recuperação rápida e plena.