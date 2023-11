Aménsia dissociativa: saiba mais sobre condição que Bruno De Luca afirmou ter sofrido após acidente de Kayky Brito

Bruno de Luca utilizou as redes sociais e deu a sua versão nesta sexta-feira (2) sobre o que aconteceu na madrugada de 2 de setembro, quando Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Em um dos trechos de um longo relato no Instagram, que você confere a seguir, o apresentador disse que está se “consultando com psiquiatras, fazendo hipnoterapia, meditação guiada e pensado muito”. Ele também disse que na noite do acidente teve uma amnésia dissociativa.

“O acidente que vi me deixou em estado de choque, transtornado. Na minha cabeça eu tinha presenciado uma morte. Todos esses eventos naquela noite afetaram minha capacidade de discernimento e coerência”, diz outro trecho do relato.

“Fiquei totalmente descontrolado e mentalmente abalado. Segundo a Drª Júlia Fandiño, psiquiatra que venho me consultando, eu tive uma confusão mental durante uma experiência traumática, que evoluiu com uma amnésia dissociativa”, explica.

LEIA TAMBÉM: Única filha de Elizangela do Amaral presta homenagem à mãe: “Que a luz divina te receba e a espiritualidade te guie”

Veja o relato de Bruno de Luca, que estava junto com Kayky Brito na hora do acidente:

🚨FAMOSOS: Bruno De Luca faz forte desabafo sobre o acidente de Kayky Brito. pic.twitter.com/YYIiEkK9vC — CHOQUEI (@choquei) November 3, 2023

Em entrevista ao jornal ‘O Globo’, a psiquiatra do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e doutora pela universidade, Julia Khoury, explicou que:

“A amnésia dissociativa é um esquecimento, como se a pessoa saísse de si, da realidade, por um momento. Ela pode congelar, perder a consciência. Depois que aquilo passa, ela fica com uma lacuna na memória”.

Segundo a doutora, a perda de memória pode ser em definitivo ou persistir após algum tempo depois de um evento traumático, com o indivíduo recuperando as lembranças espontaneamente.

“Não é um diagnóstico em si, mas um sintoma que pode acontecer em pacientes de vários transtornos psiquiátricos, como ansiedade, transtorno do pânico, depressão, bipolaridade. Mas pessoas que não sofrem com um transtorno também podem ter a amnésia dissociativa no caso de um estresse agudo, um trauma emocional, ou uso de drogas. O uso de álcool aumenta muito a chance, especialmente se o nível for alto. Tem que investigar se faz parte de um transtorno maior ou se foi só um sintoma ligado ao evento de estresse agudo”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Fuzuê: protagonista muda totalmente; veja a previsão sobre o futuro de Luna

⋅ Após apanhar em bar, menina de 13 anos denuncia própria mãe e padrasto por abandono

⋅ Seis pessoas morrem em São Paulo em decorrência das chuvas